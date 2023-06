Wi-Fi, scoprire la password non è mai stato così semplice: il trucco che in pochi conoscono

Scoprire la password di una rete Wi-Fi non è mai stato così semplice. Ecco il trucco che in pochi conoscono.

Buone notizie per tutti coloro rimasti momentaneamente senza connessione e che desiderano collegarsi ad una rete Wi-Fi. Grazie a questo trucco, infatti, è possibile scoprire la password in modo estremamente facile e veloce. Ecco di quale si tratta.

Inutile negarlo, ormai siamo sempre quasi tutti connessi. A partire dagli smartphone, passando per i PC, fino ad arrivare ai tablet, sono molti e diversi gli strumenti a nostra disposizione. Quest’ultimi offrono la possibilità di restare in contatto con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del Pianeta.

A rendere tutto ciò possibile è la rete internet. Per questo motivo non stupisce il fatto che tutti quanti si infastidiscano quando la connessione risulta particolarmente lenta o addirittura assente. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi è un trucco in particolare grazie al quale poter scoprire la password di una rete Wi – Fi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Wi-Fi, scoprire la password non è mai stato così semplice: ecco come fare

Ormai alla portata di tutti, tanto da dover spesso fare i conti con una vera e propria dipendenza da smartphone, questi dispositivi offrono la possibilità di accedere a servizi di vario genere, come ad esempio e-mail e social , in modo estremamente facile e veloce. A rivestire un ruolo fondamentale in tale ambito è la connessione internet. Proprio in tale ambito interesserà sapere come scoprire la password di una rete Wi-Fi anche quando si è fuori casa.

Ebbene, in questo caso giungono in nostro aiuto delle app ad hoc che raccolgono le password delle reti Wi-Fi pubbliche disponibili in tutto il mondo. Disponibili sia per dispositivi iOS che Android, grazie a tali applicazioni è possibile conoscere in poco tempo la password di una rete Wi-Fi di nostro interesse. Ne è un chiaro esempio Avast Wi-Fi Finder, prodotta dalla stessa società che distribuisce il noto antivirus. Tale app sfrutta la geolocalizzazione dello smartphone per fornire indicazioni in merito agli eventuali hotspot presenti nelle vicinanze. Tale app fa anche sapere se per collegarsi ad un determinato hotspot sia necessaria o meno la password.

Un’altra valida soluzione è Wi-Fi Map, disponibile anche nella versione a pagamento. Grazie a tale app è possibile scoprire le password di eventuali rete Wi-Fi sia sul territorio italiano che fuori dai confini nostrani. Scoprire la password di una rete Wi-Fi quindi è possibile. Si invita comunque a prestare sempre attenzione. In caso di utilizzo improprio, infatti, si rischia di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.