Lavoro, buone notizie in arrivo, Agenzia delle Entrate assume: più di 4 mila motivi per gioire

Buone notizie in arrivo dall’Agenzia delle Entrate pronta ad assumere oltre quattro mila unità. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

L’Agenzia delle Entrate è pronta a dare il via a una nuova ondata di assunzioni. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono i profili ricercati e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è quanto recita l’articolo Uno della Costituzione del nostro Paese. Una chiara dimostrazione di come l’attività lavorativa rivesta da sempre un ruolo molto importante nella nostra esistenza, consentendoci di ottenere il denaro di cui necessitiamo per pagare le varie spese.

Non sempre però, complice anche la crisi economica in corso, si riesce a trovare un buon impiego. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie dall’Agenzia delle Entrate che è pronta ad assumere oltre quattro mila unità. Ma quali sono i profili ricercati? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, buone notizie in arrivo, Agenzia delle Entrate assume: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento, tanto da stimare che saranno molte le professioni e i mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni. Uno scenario che costringerà, di conseguenza, in tanti a doversi reinventare e trovare un nuovo impiego. Tra i settori più ambiti si annovera quello pubblico. Proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che l’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere un bel po’ di persone.

Come si evince da un avviso pubblicato dallo stesso istituto, infatti: “L’Agenzia delle entrate rende noto che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ha in programma di pubblicare nel 2023 bandi di concorso per il reclutamento di circa 4.500 funzionari. Sono delineati i profili ricercati al solo fine di permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali”.

Entrando nei dettagli i profili ricercati sono: funzionario per attività tributaria e funzionario per servizi di pubblicità immobiliare. Per prendere parte a tali concorsi bisogna avere un diploma di laurea triennale giurisprudenza. In alternativa, solo pei funzionari per l’attività tributaria, in economia e in scienze politiche. Soffermandosi sui funzionari per attività tributaria, si occupano di attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza.

Il funzionario per servizi di pubblicità immobiliare, invece, si occupa dei registri immobiliari, assistono gli utenti e aggiornano la banca dati di pubblicità immobiliare. Come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, bisognerà attendere i relativi bandi per ottenere informazioni più dettagliate in merito alle modalità di partecipazione e tempistiche.