Estate da urlo grazie a Iliad. Le nuove promozioni, infatti, lasciano tutti a bocca aperta. Ecco di quali si tratta.

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare grazie a delle offerte telefoniche. Iliad, infatti, stupisce ancora una volta con delle promozioni davvero incredibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dai social fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero molti gli strumenti a nostra disposizione, grazie ai quali riuscire a restare in contatto con persone anche fisicamente molto distanti. Per usufruire di questi servizi bisogna sostenere dei costi, come quelli per effettuare telefonate, inviare sms o navigare su internet.

In tal senso giungono delle ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Ancora una volta, infatti, Iliad stupisce con delle promozioni incredibili e imperdibili. Ma in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Iliad, estate da urlo, le nuove promozioni lasciano tutti a bocca aperta: ecco di quali si tratta

Ormai nelle tasche di tutti, tanto da rischiare di dover fare i conti, in molti casi, con una dipendenza da smartphone, tali dispositivi consentono di comunicare facilmente in ogni momento della giornata. A ricoprire un ruolo di una certa importanza in tale ambito sono gli operatori telefonici, come Iliad che ha deciso di stupire gli utenti con delle promozioni davvero incredibili. Entrando nei dettagli è possibile usufruire delle seguenti offerte:

Flash 200 . Pagando soli 9,99 euro al mese è possibile avere 200 giga, oltre a chiamate ed sms illimitati. Per accedere a tale offerta c’è tempo fino al prossimo 15 giugno.

. Pagando soli 9,99 euro al mese è possibile avere 200 giga, oltre a chiamate ed sms illimitati. Per accedere a tale offerta c’è tempo fino al prossimo 15 giugno. Giga 100 . Tale promozione mette a disposizione sms e chiamate senza limiti e 100 giga. Ma non solo, anche 8 GB dedicati in roaming Europa. Il tutto ad un prezzo pari a 7,99 euro al mese. Una valida soluzione, quindi, per chi desidera andare in vacanza.

. Tale promozione mette a disposizione sms e chiamate senza limiti e 100 giga. Ma non solo, anche 8 GB dedicati in roaming Europa. Il tutto ad un prezzo pari a 7,99 euro al mese. Una valida soluzione, quindi, per chi desidera andare in vacanza. Voce . Ideale per chi utilizza lo smartphone prevalentemente per effettuare chiamate ed inviare sms. Quest’utlima sono illimitate, per un prezzo pari a soli 4,99 euro al mese.

. Ideale per chi utilizza lo smartphone prevalentemente per effettuare chiamate ed inviare sms. Quest’utlima sono illimitate, per un prezzo pari a soli 4,99 euro al mese. Dati 300. Soluzione ideale per chi, invece, non effettua chiamate ma utilizza soprattutto la connessione. Grazie a questa promozione è possibile ottenere, a soli 13,99 euro al mese, fino a 300 Giga.

Sono queste, quindi, le imperdibile offerte di Iliad tra cui poter scegliere quella più adatta alle proprie necessità.