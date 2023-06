Buoni fruttiferi postali, è tempo di investire: è successo qualcosa di inaspettato

Un investimento di quelli che tutti nella vita, almeno nel nostro paese hanno probabilmente fatto. Quasi si potrebbe dire una tradizione.

Una ricetta quasi sicura, la modalità forse preferita in assoluto dagli italiani per quel che riguarda investimento e risparmio. Il buono fruttifero è di gran lunga il prodotto forse prediletto dai cittadini nostrani, qualcosa che si potrebbe dire quasi si tramanda da generazione in generazione. Una forma di risparmio, cosi come anticipato, ma anche di investimento che ha contribuito a rendere la vita meno difficile a milioni e milioni di cittadini italiani negli anni.

Una buona notizia per i risparmiatori italiani, per i cittadini insomma. Oggi è tempo di investire, oggi è tempo di provare a mettere da parte in qualche modo una somma di denaro che potrebbe tornare utile in futuro per ogni evenienza. Il mercato in questa fase sembra essere più che mai favorevole.

L’aumento dei tassi d’interesse dello scorso 6 giugno, infatti hanno di fatto cambiato le carte in tavola. Il tutto per quel che riguarda per esempio i buoni fruttiferi postali a breve periodo. Lo strumento in questione si attesta dunque come uno dei più competitivi in assoluto sul mercato specifico.

Uno dei punti di forza di tale investimento, che certo può anche essere letto come forma di risparmio riguarda il fatto che il buono in questione è di fatto garantito dallo Stato. Questo, di conseguenza appare più che mai motivante la dinamica appena descritta per i cittadini.

Altro punto a favore per quel che riguarda questo particolare prodotto riguarda poi il fatto che il relativo tasso di interesse viene determinato in base alla stessa tipologia di buono selezionato. Inoltre c’è una doppia opzione per quel che riguarda la scelta del buono sul quale investire.

L’intera operazione può infatti essere portata avanti sia presso uno degli uffici postali presenti sul territorio o anche direttamente online. A questo punto viene naturale immaginare quanto possa essere effettivamente vantaggioso investire in questa specifica tipologia di prodotto finanziario.

Buoni fruttiferi postali, è tempo di investire: uno specifico esempio sul breve periodo

Cosi come anticipato, oggi è più che mai conveniente investire sui buoni fruttiferi postali a breve periodo. Stiamo parlando dei buoni definiti 3 Anni Plus alla cui scadenza offrono un tasso di interesse lordo del 2%. Troviamo poi i 3×2 che offrono un tasso pari al 2,25% e in ultimo Soluzione Eredità che offre invece il 3% come tasso di interesse.

Il simulatore presente sulla pagina web di Poste Italiane è in grado di offrire all’utente che vuole in qualche modo comprendere pienamente la natura del proprio investimento può offrire la risposta giusta per ogni dubbio per il cittadino intenzionato a mettere da parte un gruzzoletto per il futuro.

Se volessimo investire, per esempio 4700 euro sapremo con il buono 3×2 alla scadenza si potranno avere 5.287,37 euro. Investendo invece su Soluzione eredità si arriverà a 5.216,15 euro, mentre con 3 Anni plus si avrà un importo alla fine del periodo di 4.951,72 euro. Una esperienza davvero valida insomma, in ogni caso. Il vantaggio e il profitto sono più che mai assicurati.