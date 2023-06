Un nuovo bonus per gli italiani: per richiederlo basta soltanto l’Isee

Fioccano i bonus per i cittadini italiani. Una nuova interessantissima misura infatti riguarderà non pochi cittadini.

Da molti mesi ormai i cittadini italiani, per loro fortuna sono letteralmente tempestati da bonus immaginati dai governi che negli anni si sono succeduti per provare a rendere effettivi mirati sostegni immaginati per la stessa popolazione riguardanti precise situazioni e condizioni. Ultimamente una nuova misura si è affacciata nel nostro paese, per la gioia, certo, dei potenziali fruitori.

Uno specifico bonus che sarà disponibile per tutto il 2023. Stiamo parlando nello specifico della misura che consiste nella detrazione del 50% in merito all’istallazione di strutture esterne che hanno la doppia funzione di ripararsi dal sole e rinfrescare in modo naturale il proprio appartamento, evitando l’utilizzo di ulteriori apparecchiature. Il bonus in questione è quello che riguarda, insomma tende e tapparelle.

L’ecobonus in questione è di fatto accessibile a tutti i cittadini senza alcuna distinzione in termini di reddito e quant’altro. Le varie condizioni di accesso alla misura sono direttamente stabilite dall’ENEA e non dal Governo, cosi come si potrebbe immaginare. Per ottenere tale detrazione basta inviare una domanda direttamente tramite il sito Enea entro 30 giorni dalla data ultima stabilità per il termine dei lavori o di relativo collaudo.

Tra i requisiti necessari troviamo in merito alla specifica schermatura da installare le seguenti indicazioni:

deve essere applicata per proteggere una superficie vetrata;

può essere posizionata all’interno o all’esterno della finestra oppure integrata nell’edificio;

Un nuovo bonus per gli italiani: quali sono i modelli di schermatura incentivabili

I modelli di schermatura più comuni in commercio e quelli che di fatto rientrano nello

Tra i modelli di schermature solari più comuni in commercio, che possono essere incentivati tramite l’Ecobonus, troviamo:

tapparelle;

persiane a battente;

tende veneziane o a soffietto;

tende a rullo;

zanzariere e tende antinsetto, dotate di schermatura solare;

tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti;

tende verticali.

Per inoltrare la specifica domanda bisogna inoltre allegare i seguenti e specifici documenti:

una scheda con la descrizione dettagliata dell’intervento da realizzare , indicando il codice assegnato dal sito dell’ENEA e la firma del soggetto beneficiario. Inoltre, è necessario allegare l’email di conferma inviata dall’Enea contenente il codice identificativo dell’intervento;

, indicando il codice assegnato dal sito dell’ENEA e la firma del soggetto beneficiario. Inoltre, è necessario allegare l’email di conferma inviata dall’Enea contenente il codice identificativo dell’intervento; un’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato , che attesti la conformità dei lavori alle normative vigenti;

, che attesti la conformità dei lavori alle normative vigenti; le schede tecniche dei componenti utilizzati per l’intervento , accompagnate dalla marcatura CE che ne garantisce l’efficienza energetica;

, accompagnate dalla marcatura CE che ne garantisce l’efficienza energetica; l’attestazione di prestazioni per la trasmissione solare totale , che deve essere fornita dal produttore delle tende o tapparelle installate;

, che deve essere fornita dal produttore delle tende o tapparelle installate; la delibera dell’assemblea condominiale , nel caso in cui l’intervento venga eseguito in un condominio;

, nel caso in cui l’intervento venga eseguito in un condominio; la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile o del titolare del diritto reale di godimento;

del diritto reale di godimento; le fatture relative alle spese sostenute per i lavori, che devono essere emesse a nome del soggetto beneficiario dell’Ecobonus. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite bonifico, è necessario allegare le relative ricevute.

Un vantaggio davvero incredibile che può risultare davvero utile, soprattutto poi di questi tempi. Un bonus disponibile ancora per tutto il 2023. Non resta che provvedere a richiederlo, insomma.