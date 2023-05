Postepay, quanti soldi si possono mettere sulla carta: sicuri di saperlo?

Occhio alla carta Postepay! Ecco quanti soldi è possibile mettere sulla propria carta: svelate le cifre inaspettate.

Tra gli strumenti di pagamento più diffusi e utilizzati, sono in molti a chiedersi quanti soldi è possibile mettere, al massimo, sulla propria carta Postepay. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette delle utenze domestiche, fino ad arrivare alle piccole necessità quotidiane, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Allo stesso tempo molti e diversi sono gli strumenti di pagamento a nostra disposizione.

Tra questi si annovera la carta Postepay che è senz’ombra di dubbio una tra le più diffuse e apprezzate. Proprio soffermandosi su questo strumento, sono in molti a chiedersi quanti soldi è possibile mettere, al massimo, sulla propria Postepay. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Postepay, quanti soldi si possono mettere sulla carta: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già trattato del trasferimento di soldi dalla propria carta PostePay ad un’altra carta di Poste Italiane. Oggi, invece, vedremo assieme quanti soldi è possibile mettere sulla propria Postepay. A tal proposito è bene sottolineare che Postepay prevede tutta una serie di limiti per quanto concerne depositi e prelievi, sia giornalieri che mensili. Entrando nei dettagli è bene sapere che ogni operazione di ricarica può arrivare a massimo 500 euro, per un limite giornaliero di ricarica pari a 1.500 euro. Come si legge sul sito di Poste Italiane, la carta Postepay Standard prevede i seguenti limiti:

“Prelievo giornaliero massimo da ATM 250,00 euro da ATM Postamat e bancario

Prelievo mensile massimo da ATM Illimitato

Importo massimo di ricarica 50.000,00 euro annui , ricaricati sul totale delle carte nominative intestate allo stesso Titolare

, ricaricati sul totale delle carte nominative intestate allo stesso Titolare Ricarica on line da www.poste.it e www.postepay.it tramite servizio BancoPosta Online e/o conto BancoPosta Click e/o con altra Postepay Massimo 3.000,00 euro per operazione Massimo 2 ricariche giornaliere dallo stesso ordinante”.



La ricarica della propria carta Postepay, si ricorda, può essere effettuata tramite applicazione o sito web. In alternativa è sufficiente recarsi presso un ufficio postale, tabaccheria o punto vendita convenzionato. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Poste Italiane in modo tale da ottenere informazioni dettagliate in merito.