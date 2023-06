Occhio al reddito di cittadinanza! C’è chi continuerà a percepire il sussidio anche nel corso del 2024. Ecco chi ne ha diritto.

Il reddito di cittadinanza è prossimo al suo addio definitivo. Eppure, interesserà sapere, c’è chi continuerà a percepire il sussidio anche nel corso del 2024. Ma di chi si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, abbigliamento, bollette di luce e gas, prodotti per effettuare la pulizia della casa e tanto altro ancora. Sono molti i costi con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sul budget famigliare. A complicare la situazione l’aumento dei prezzi, con sempre più persone che riscontrano enormi difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

In tale contesto, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono i vari sussidi, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Proprio il destino di tale misura , però, è già segnato. A breve, infatti, si dovrà dire addio al sussidio in questione. Eppure, interesserà sapere, c’è chi continuerà a percepire il sussidio anche nel corso del 2024. Ma di chi si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza, c’è chi continuerà a percepire il sussidio anche nel 2024: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto il destino del reddito di cittadinanza è già segnato. A breve, infatti, verrà sostituito da due nuove misure, ovvero il Supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Quest’ultimo farà il suo debutto a partire da gennaio 2024, per un importo pari a 500 euro al mese. Ad averne diritto saranno le famiglie che presentano al loro interno un disabile, un minore o una persona con un’età superiore a 60 anni.

I nuclei famigliari in questione, inoltre, si vedranno erogare il reddito di cittadinanza fino alla fine del 2023. Ne consegue che i soggetti i questione percepiranno un sussidio in modo ininterrotto sia nel 2023 che nel 2024. Come si evince da alcuni dati di Bankitalia, infatti, non tutti gli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il sussidio con il passaggio alla nuova misura. Entrando nei dettagli si stima che circa il 60% degli attuali percettori resteranno tali anche il prossimo anno.