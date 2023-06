Gli alcolici fanno ingrassare? La risposta è tutta nelle calorie | Scopriamo la verità

Bere fa ingrassare, qualcosa che si ripete praticamente da sempre. Bere alcolici, quindi non è di certo salutare, al di la di tutto.

Di questi tempi la dieta è qualcosa che ha molto a che fare con gli italiani. Se consideriamo il particolare periodo dell’anno, a ridosso delle vacanze estive, possiamo immaginare quanti cittadini siano impegnati con diete più o meno ferree. La volontà di apparire più che mai in forma in spiaggia per molti è assolutamente pressante. Ci sono alcuni cibi, alcune bevande che in certe situazioni non dovrebbero mai nemmeno essere considerati, perché in contrasto con l’idea di perdere peso.

Mantenersi in forma insomma, rispettare una dieta più che mai salutare è qualcosa che non prevede il consumo di alcolici, per esempio, questo è poco ma sicuro. Tra i tanti danni che tali bevande possono fare, non bisogna mai escludere le tantissime calorie contenute in alcune bevande.

Le bibite, in moltissimi casi hanno molte più calorie degli stessi cibi. Grassi a volontà insomma dopo le classiche bevute. Valori nutritivi praticamente assenti per una situazione che di fatto non porta a niente di buono. Ingrassare sarà praticamente obbligatorio abusando di alcool, poco ma sicuro.

Tra i meno indicati in certe situazioni, quelle in cui insomma si farebbe volentieri a meno di calorie spropositate ci sono cocktail, vino e birra. Bibite che non si possono nemmeno minimamente avvicinare al concetto di dieta citato in precedenza. Fare molta attenzione dunque, in ogni caso.

Gli studi di settore possono dirci, cosi come spesso espressamente chiesto dai cittadini, quali siano in assoluto le bevande che fanno ingrassare di più. La situazione certo, in questo caso è molto delicata ma si può sempre arrivare ad una sintesi abbastanza certa. Stilare una sorta di classifica è dunque possibile.

Gli alcolici fanno ingrassare? La bevanda che fa ingrassare di più in assoluto

Alcune ricerca pubblicate di recente hanno evidenziato, per esempio quanto possa essere dannoso consumare una bottiglia di birra al giorno. Gli studi dicono che tale consumo porterebbe ad un aumento di peso quantificabile in più di 5 kg in un anno con tutti i relativi rischi che la cosa di certo comporterebbe.

In linea di massima di dovrebbero evitare tutte le bevande alcoliche in ogni caso per non rischiare di recare danni seri alla propria salute, questa è più che mai una certezza di cui gli stessi cittadini sono più che mai consapevoli. Altra bevanda tra le più consumate al mondo è il vino.

Un calice di vino da 12 gradi può contenere la bellezza di 500 calorie. Una intera bottiglia da 375 ml può invece contenerne 650, un cocktail generalmente composto da rum invece 500 calorie. Bere un simile quantitativo di tali bevande può corrispondere se fatto due o tre volte di seguito, all equivalente calorico di più piatti di pasta e molti classici cibi da fast food.

Alcol e cura della salute e su tutto del proprio peso non vanno certamente d’accordo. Moderare i consumi, in certi casi, ma in linea di massima quasi sempre, non può che far bene, su questo non vi è alcun dubbio.