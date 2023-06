La fortuna sa essere di certo beffarda, questo è noto a tutti. A volte però sa anche accanirsi in modo assolutamente entusiasmante.

Tutto in una volta, si direbbe di solito, quando si tratta di vincite davvero eccezionali, tutto in pochi secondi, se non fosse in questo caso le cose sono andate in modo completamente diverso dal solito. Il gioco, si sa, prende più del dovuto, nella maggior parte dei casi. Può succedere allora l’impensabile, può succedere insomma che non una volta, ma ben due volte si venga premiati dalla fortuna che arriva, cosi all’improvviso, senza nemmeno rendersene conto. Qualcosa di unico.

Si diceva della fortuna insomma e di quanto possa in qualche modo del tutto travolgere con la sua condotta assolutamente incontrollabile e imprevedibile. Nel caso specifico si potrebbero fare molti riferimenti a fatti di cronaca, uno in particolare accaduto di recente, lontano dai nostri stessi confini.

Nel nostro paese, si sa, il gioco prende e non poco. Soprattutto quando si parla di Gratta e vinci le cose si fanno più che mai complesse. Basti pensare alla varietà di concorsi disponibili, in vendita praticamente ovunque e in qualsiasi momento. I rischi insomma, sono davvero elevati in certi casi.

Il rischio arriva quando in un certo senso si perde il controllo della cosa, quando vincere diventa l’unica ragione di vita e si va incontro a una dinamica assolutamente inspiegabile. Basta davvero poco per ritrovarsi schiavi di un processo che alla fine, nella quasi totalità dei casi non arricchirà il giocatore in questione.

In alcuni casi però la situazione si ribalta quasi inspiegabilmente. Succede che le vincite invece di manifestarsi in una sola occasione, cosa già di per se realisticamente complicata, arrivano in successione anche per importi più che mai importanti. In quel caso l’ordine apparentemente naturale delle cose risulta più che mai sovvertito.

Gratta e vinci, due volte milionaria in pochi mesi: la doppia vincita cambia la sua vita

La vicenda in questione arriva da molto lontano, dagli Stati Uniti d’America. Con precisione la vicenda si è verificata nello Stato della Florida, dove una giocatrice 41enne ha visto per ben due volte sorridergli la fortuna. Doppia vincita a distanza di pochi mesi per un totale di 2 milioni di dollari conquistati.

La signora Altovise Morris ha vinto infatti 1 milione di dollari lo scorso novembre grazie al concorso Gratta e vinci 500X The Cash, prezzo del biglietto ben 50 dollari. Il biglietto in questione è stato acquistato presso un punto 7-Eleven a Winter Garden, in Florida. La fortuna però ha di nuovo bussato alla porta della signora Morris a distanza di pochissimi mesi.

Un secondo biglietto, sempre da 50 dollari, acquistato presso un punto vendita Sunoco Foodmart, ha fruttato, infatti, alla donna un altro milione di dollari. La vincitrice attraverso le indicazioni della Florida Lottery ha deciso di ricevere un unico premio da quasi 1,7 milioni di dollari, rinunciando quindi ale somme disposte dall’ente periodicamente per un tot di anni. Inequivocabili le dichiarazioni della protagonista: “Non riesco ancora a credere che sia tutto vero”.

Il concorso in questione, sempre lo stesso, parliamo del “500X The Cash”, secondo le probabilità di vincita imposte, offrirebbe di vincere due volte il premio da 1 milione di dollari 1 volta su 71,6 miliardi. Se non è fortuna questa.