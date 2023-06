Gratta e vinci, milionario con soli 10 euro: la scia fortunata continua

Un altro successo davvero incredibile arriva dal nostro paese. Il tutto succede come sempre in pochissimi secondi. La febbre sale.

Italiani più che mai concentrati sul presente, ognuno intento a immaginare un futuro particolarmente vivo e coinvolgente, da afferrare in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Ciò che si desidera è chiaramente la stabilità. Quello che si prova ad ottenere è una situazione vantaggiosa che possa in qualche modo sopperire ai momenti di dura crisi vissuta negli ultimi anni.

Una sorta di tendenza più che mai radicata, orma, nel nostro paese. Tentare la fortuna utilizzando la modalità apparentemente più semplice, perché certo meno faticosa, ma di certo più rischiosa. Parliamo chiaramente del gioco. Parliamo di ciò che pervade la mentre del classico giocatore in certi momenti.

Affidarsi alla realtà potenzialmente più folle, più fantasiosa, perché l’unica capace di assicurare, almeno in teoria una somma di denaro considerevole nel minor tempo possibile. Il sogno insomma, l’ambizione di far succedere qualcosa che fa parte soltanto dell’irreale. La ricerca in qualche modo della speranza.

Alla fine nel nostro paese sono chiare in qualche modo le indicazioni principali che portano a tre concorsi su tutti, preferiti dalla stessa popolazione. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi abbiamo la classica lotteria, con numeri da concepire, incastrare tra loro e immaginare all’estrazione, insomma. Nel secondo caso invece si entra nel campo della giocata istantanea.

La scelta del biglietto e pochi secondi dal momento in cui si gratta la patina che copre numeri e simboli a quello quindi dell’eventuale certezza della vincita. Tutto molto rapido, insomma, il senso concreto della cosa, della giocata istantanea. Pochi secondi per vedere se la tua vita cambia davvero e soprattutto in che modo.

Gratta e vinci, milionario con soli 10 euro: a Sabaudia una pioggia di soldi in pochi secondi

L’ultima notizia di vincita più che mai importante arriva proprio dall’Italia. Abbiamo visto come nel corso dei mesi scorsi siano arrivate numerose le vincite da molte centinaia di migliaia di euro, soprattutto al Gratta e vinci. Senza contare, ovviamente, le vincite milionarie susseguitesi al Superenalotto tra febbraio e marzo.

Al Gratta e vinci, per esempio, la vincite sono state davvero tantissime, molte per importi di 500mila euro. Una situazione insomma nient’affatto spiacevole per gli italiani, anzi. Oggi la storia si ripete, si vince ancora nel nostro paese. Per la precisione a Sabaudia. Un biglietto del concorso “Nuovo 50X”, dal taglio di 10 euro. Il tagliando vincente è stato acquistato presso la Tabaccheria e Ricevitoria Silvis in via Duca del Mare.

Due milioni di euro non rappresentano certo la classica vincita strappata al Gratta e vinci, anzi. Parliamo di un vero e proprio record per quel che riguarda la località in questione. Pochi mesi fa, sempre nella provincia di Latina, stavolta a Borgo Montenero, un altro fortunato giocatore si aggiudicò la bellezza di 2 milioni di euro grazie a un’altra giocata più che mai fortunata.

Vincere insomma sta diventando una dolce abitudine nel nostro paese. Ci si afferma e nella maggior parte dei casi lo si fa anche abbastanza bene. La fortuna insomma torna a girare in Italia?