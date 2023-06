Zanzare, perché pungono proprio te? Finalmente lo saprai

Per quale motivo le zanzare pungono prevalentemente alcune persone anziché altre? Ebbene, la risposta non è scontata.

Ospiti indubbiamente indesiderati, interesserà sapere come fanno le zanzare a scegliere chi pungere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti all’inizio del mese di giugno e a breve potremo dare finalmente il benvenuto alla tanto attesa estate. Stagione particolarmente amata sia da grandi che da piccini, sono in tanti a non vedere l’ora di trascorrere dei giorni all’insegna del relax, possibilmente al mare mentre si viene baciati dal sole. Non mancano, però, alcuni piccoli inconvenienti tipici di questo periodo, a cui è importante prestare attenzione.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere come grazie a questa pianta è possibile allontanare la maggior parte degli insetti fastidiosi in un solo colpo.

Zanzare, perché pungono proprio te? Lo rivela uno studio

Le zanzare non pungono tutti in modo indistinto. Vi sono, infatti, alcune persone che vengono prese di mira con maggior frequenza rispetto ad altre. Ma per quale motivo? Ebbene, in base ad un recente studio questo avviene per via di alcune sostanze chimiche prodotte dall’uomo che attirano maggiormente l’attenzione di questo tipo di insetto.

Entrando nei dettagli non passano inosservati i risultati di un nuovo studio pubblicato su Science, svolto da un team della Johns Hopkins University. Quest’ultimo ha costruito un’arena per zanzare, circondata da otto tende in cui hanno dormito le persone che hanno deciso di partecipare all’esperimento. A quest’ultime non è stato chiesto di farsi pungere direttamente, bensì di emettere solamente degli odori.

Quest’ultimi venivano sparati verso l’arena in modo tale da valutare il comportamento delle zanzare. Analizzando la composizione chimica delle sostanze, gli studiosi hanno verificato che le zanzare hanno una certa preferenza per i soggetti che producono grandi quantità di acidi carbossilici. Due di questi acidi, interesserà sapere, si trovano nel Limburger, un formaggio tipico in Germania, Belgio e Olanda.

Le zanzare sembrano invece tenersi lontano dall’eucaliptolo, presente appunto nell’eucalipto, così come nella salvia. Dei risultati che non possono passare di certo inosservati. Soltanto sapendo quali odori attirano e quali no le zanzare, infatti, è possibile sapere come allontanarle.