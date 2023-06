Milionario all’improvviso grazie al Gratta e vinci: “I soldi per la mia pensione”

Un nuovo milionario in città, una nuova grandissima soddisfazione arrivata grazie al gioco. La speranza di tutti gli altri è li.

In questa fase tanto travagliata è in qualche modo indubbio che il gioco rappresenti in qualche modo l’ultimo baluardo di speranza per i cittadini. Situazioni spesso surreali, è vero, il gioco è capace, in qualche modo di fornire gli elementi giusti, solo ed esclusivamente se si riesce, chissà come, ad essere molto fortunati. Il tutto quindi appartiene a una parte davvero irrisoria della stessa popolazione. Le soddisfazioni alla fine arrivano, è vero, ma in percentuale sono chiaramente pochissime.

Il gioco insomma di questi tempi rappresenta più che mai la necessità di affidarsi qualcosa che riesca a dare speranza. Il gioco, sempre lui, è risaputo, quanto possa far presa sulla stessa popolazione media di un qualsiasi paese, figurarsi poi se si parla della nostra Italia. Siamo tutti consapevoli di quanto da noi si ami il gioco d’azzardo.

Inutile girarci intorno agli italiani piace giocare e lo fanno ogni volta che possono. L’azzardo si potrebbe quasi dire faccia parte della nostra tradizione, basti vedere in che modo certe lotterie sono di fatti considerate dagli stessi cittadini. Vero è che ad incidere sono anche le potenziali vincite, su questo non vi è dubbio alcuno.

Lotterie tradizionali e istantanee, ovviamente il tutto si gioca su questi due binari. Nel nostro paese e non solo. Da un lato la necessità di concepire numeri, incastrarli tra loro e puntare sulle stesse combinazioni. Dall’altro il concorso che ti consente in pochi secondi di fare tutto. Scoprire se il tutto possa cambiare da un momento all’altro in pochissimo tempo, insomma.

Superenalotto e Gratta e vinci, se parliamo del nostro paese, i giochi più apprezzati, soprattutto per le vincite messe a disposizione. Milioni e milioni di euro da poter vincere, almeno potenzialmente. Gli italiani ci credono e le cronache spesso sono con loro. L’ultima vincita più che mai “rumorosa” arriva però da molto lontano.

Milionario all’improvviso grazie al Gratta e vinci: la vincita è di quelle davvero sensazionali

La giocata in questione è di quelle davvero indimenticabili, questo è poco ma sicuro. Il protagonista della vicenda arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America, per la precisione da Hartford, nel Maryland. L’uomo, impiegato, è giocatore si potrebbe dire regolare ai vari concorsi.

Poche settimane fa l’idea di acquistare tre diversi biglietti del concorso Hot 777 presso il negozio Fallston Liquors, taglio di ogni biglietto, 20 dollari. La fortuna gli ha dato ragione, uno dei tre biglietti infatti conteneva il super premio da 1 milione di dollari. Una vincita da sogno insomma per il fortunato in questione.

L’uomo, si immagina non giovanissimo, ha dichiarato di aver pagato già il mutuo della sua casa e che ora utilizzerà i soldi della vincita per la pensione. Un momento davvero magico insomma. Un futuro che si attende più che mai roseo, ricco di giorni incredibili da vivere, senza più preoccupazioni di natura economica di nessun tipo. Il gioco, certo, è anche questo.