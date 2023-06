Invalidità al 74%, andare in pensione in anticipo è possibile: chi ne ha diritto

In presenza di un’invalidità al 74% è possibile uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Ecco chi ne ha diritto.

I lavoratori che si vedono riconoscere un’invalidità al 74% hanno diritto, in determinati casi, all’accesso anticipato alla pensione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Attività lavorativa, famiglia e tanto altro ancora. Sono davvero molte le cose con cui dover fare puntualmente i conti, tanto da rendere difficile riuscire a conciliare la sfera privata con quella professionale. Proprio in tale ambito giunge in aiuto l’ordinamento giuridico italiano che tutela coloro alle prese con patologie o menomazioni fisiche o psiche tali da renderli fragili e vulnerabili.

A tal proposito è bene sapere che anche nel corso del 2023 è possibile richiedere e ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile. Nel caso in cui quest’ultima sia pari o superiore al 74%, inoltre, è possibile in determinati casi uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Ma chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Invalidità al 74%, andare in pensione in anticipo è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, se la percentuale di invalidità è pari o superiore al 74% è possibile accedere al trattamento pensionistico in anticipo. Entrando nei dettagli, così come riportato su Informazione Oggi, tutto ciò è possibile attraverso una delle seguenti opzioni: