Attenzione, chi può presentare domanda per l’invalidità civile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Anche nel 2022 è possibile richiedere, purché in possesso di determinati requisiti, l’assegno di invalidità civile.

In base a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, l’assegno di invalidità si presenta come una prestazione economica a favore delle persone che riscontrano delle difficoltà a svolgere attività tipiche della vita quotidiana a causa di menomazioni oppure deficit psichico, intellettivo, visivo oppure dell’udito. Entrando nei dettagli si considerano invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite.

Questo nel caso in cui provochino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo oppure, se minori di 18 anni, che riscontrino delle difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: chi può presentare domanda per l’invalidità civile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Invalidità civile, attenzione, chi può presentare domanda? Ecco cosa c’è da sapere

Anche nel 2022 sarà possibile presentare richiesta per l’Ape sociale, con molti invalidi civili che potranno andare in pensione prima. A proposito dell’invalidità civile sono in molti a chiedersi chi può presentare domanda. Ebbene, come è facile intuire, la domanda può essere presentata dal diretto interessato.

A tal fine bisogna rivolgersi al proprio medico curante che rilascia un certificato introduttivo che attesti lo stato di invalidità del soggetto richiedente. Il documento in questione deve essere inviato in modo telematico all’Inps. Il soggetto interessato viene quindi convocato per una visita medica. Proprio in seguito a quest’ultima, quindi, l’invalidità civile viene riconosciuta o meno.

Bisogna inoltre sapere che vi sono alcuni casi in cui a richiedere l’invalidità civile possono essere anche altre persone. Entrando nei dettagli possono farne richiesta coloro che rappresentano legalmente il soggetto invalido, come ad esempio un genitore oppure un tutore. Quest’ultimo caso se si tratta di persone interdette.

Ma non solo, nel caso in cui si tratti di soggetti inabilitati, a presentare domanda per l’invalidità civile può essere il cosiddetto curatore. Oltre al diretto interessato, quindi, come è facile notare, a presentare domanda di invalidità civile possono essere, in determinati i casi, anche terze persone.