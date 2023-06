Smartphone, attenzione, rimuovete questa app: ci spia!

Attenti al vostro smartphone! Se avete scaricato questa app è bene che la rimuoviate al più presto, perché in grado di spiare le nostre conversazioni.

Se avete questa applicazione sul vostro smartphone è bene che provvediate al più presto alla relativa rimozione. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

In un mondo sempre più all’insegna della tecnologia come quello attuale, ormai siamo sempre quasi tutti connessi. A partire dai social network, passando per le e-mail, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi che ci offrono la possibilità di restare in contatto con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del pianeta Terra.

Il tutto è possibile avendo solamente tra le mani uno smartphone. Proprio soffermandosi su tale dispositivo si invita a prestare attenzione ad un’applicazione in particolare, in quanto in grado di spiare le nostre conversazioni. Ma di quale si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Smartphone, attenzione, rimuovete questa app: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come sia opportuno eliminare queste app dal vostro smartphone, in quanto i soldi che si hanno sul conto corrente sono a rischio. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione ad un’altra app in particolare, in modo tale da evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Si tratta di iRecorder-Screen Recorder che, come scoperto dal gruppo di ricerca ESET, era in grado di spiare e registrare le conversazioni degli utenti, per poi accedere anche alle informazioni personali.

Molte le persone che hanno scaricato tale applicazione, senza sapere che fosse in grado di ascoltare e registrare le proprie conversazioni. Sempre gli esperti di ricerca ESET hanno sottolineato che non è ancora dato sapere chi siano i responsabili. L’ipotesi più accreditata è che a dare il via a questa opera di spionaggio sia stato un gruppo di hacker al fine di rivendere le informazioni ottenute. Oggi tale applicazione non può più essere scaricata. Come già detto, però, molti sono coloro ad averla installata. Per questo motivo se ancora presente sul vostro dispositivo è bene che provvediate al più presto alla relativa rimozione.