Conto corrente, eliminate queste app dal vostro smartphone: risparmi a rischio

By

Eliminate queste app dal vostro smartphone, in quanto i soldi che avete sul vostro conto corrente sono a rischio. Ecco cosa sta succedendo.

Brutte notizie per molti correntisti i cui risparmi sono a rischio per colpa di alcune applicazioni presenti sul proprio smartphone. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono sinonimo di felicità ma aiutano senza alcuna ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche. Proprio per questo motivo è importantissimo prestare sempre particolare attenzione ai propri risparmi e soprattutto alle trappole che possono metterli a rischio.

A tal proposito, ad esempio, si consiglia di eliminare queste app dal vostro smartphone, in quanto i soldi che avete sul vostro conto corrente sono a rischio. Ma di quali si tratta e soprattutto come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, eliminate queste app dal vostro smartphone: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come a finire sempre più spesso nel mirino dei truffatori, purtroppo, siano i correntisti, che si ritrovano a dover fare i conti con trappole di vario genere.

Sempre in tale ambito, inoltre, si consiglia di eliminare queste app dal vostro smartphone, in quanto i soldi che avete sul vostro conto corrente sono a rischio. Ma di quali si tratta e soprattutto come è possibile?

Ebbene, bisogna sapere che, purtroppo, sempre più spesso i conti correnti collegati allo smartphone vengano violati da app pirata. Proprio attraverso quest’ultime i malintenzionati riescono ad infettare il dispositivo con un malware in grado di svuotare il conto corrente del malcapitato di turno.

Una situazione indubbiamente poco piacevole, che ha portato Android a stilare una lista di applicazioni da dover assolutamente evitare. Tra queste si annoverano:

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

com.am.i.the.best.friends.hh

com.appodeal.test

com.beauty.mirror.lite

com.bedtimehelper.android

com.bkkmaster.android

com.calculator.game

com.card.life

com.cartoon.camera.pro.android

Come è possibile notare si tratta generalmente di applicazioni con nomi poco chiari. In ogni caso, comunque, il consiglio è sempre quello di verificare la fonte e soprattutto scaricare solamente app sicure in modo tale da evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.