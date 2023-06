Gratta e vinci, 2 milioni di euro in un colpo solo: in città si cerca il vincitore

Un premio chiaramente inaspettato, nessuno, neppure il più ottimista tra i giocatori potrebbe immaginare un simile epilogo.

Pensiamo al gioco come a qualcosa che potrebbe, certo, cambiare la vita di chiunque. Pensiamo al gioco come a qualcosa da trattare sempre con la massima moderazione, qualcosa del quale non bisogna mai abusare. Mai farsi travolgere dalla voglia di vincere insomma, anche perché è risaputo ormai, si vince davvero poco rispetto a quanto poi in realtà si gioca. Gli italiani, questo, a volte, sembra non l’abbiano ancora ben compreso.

Nel nostro paese succede insomma che milioni di cittadini si riversino nelle ricevitorie abilitate per praticare sostanzialmente qualsiasi tipo di gioco disponibile sul mercato. Certo ci sono delle preferenze che vengono fuori dalle statistiche dai flussi di gioco e quant’altro.

Preferenze in linea di massima più che mai intuibili, come nel caso del Superenalotto che mette a disposizione, certo, potenzialmente montepremi da favola. Basti pensare ai 370 milioni di euro vinti a febbraio da ben novanta diversi giocatori, record assoluto di vincita nel nostro paese, per farsi una idea precisa del tutto.

Molta attenzione anche per quel che riguarda i concorsi Gratta e vinci, la classica lotteria istantanea insomma, quella capace di far fruttare ai potenziali vincitori premi davvero altissimi nel giro di pochissimi secondi. Il tempo necessario per acquistare e grattare un tagliando qualsiasi, insomma.

Proprio il Gratta e vinci negli ultimi mesi si è dimostrato nel vero senso della parola una gallina dalle uova d’oro per i fortunati vincitori, davvero tanti di recente. L’ultima notizia che arriva dalle cronache italiane parla di una vincita davvero incredibile centrata in provincia di Verona.

Si vince con precisione a Bussolengo, in località Ferlina. Complice un biglietto Gratta e vinci del concorso “Miliardario Mega” acquistato presso la Tabaccheria Castioni sita nel centro commerciale “Porte dell’Adige”. Bottino centrato dal fortunato di turno ben 2 milioni di euro. A questo punto la curiosità è davvero tanta circa l’identità del neo milionario.

Gratta e vinci, 2 milioni di euro in un colpo solo: come si gioca al Miliardario Mega

Di seguito il regolamento del concorso in questione, cosi come riportato dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque monete recanti il simbolo “€” ed il “NUMERO JOLLY”, celato anch’esso dall’immagine di una moneta e, “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di venti blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trova:

Il numero JOLLY si vince 10 volte il premio corrispondente

il simbolo (stella) si vince un premio di importo pari a 100€;

(stella) si vince un premio di importo pari a 100€; il simbolo (ferro di cavallo) si vince un premio di importo pari a 200€;

(ferro di cavallo) si vince un premio di importo pari a 200€; il simbolo (moneta con €) si vince un premio di importo pari a 500€;

(moneta con €) si vince un premio di importo pari a 500€; il simbolo (lingotto) si vincono tutti i premi presenti nell’area di gioco;

Vincita massima: € 2.000.000,00 euro

La fortuna insomma è davvero difficile da centrare, ma quando arriva, è chiaro, è sempre una gran festa.