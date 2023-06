Anche nel corso del mese di giugno 2023 verrà erogato il reddito di cittadinanza. Ecco le date da segnare sul calendario.

A breve i percettori del reddito di cittadinanza dovranno dire addio a questo sussidio. In attesa di dare il benvenuto alle misure che prenderanno il suo posto, sono in molti a chiedersi quando avranno luogo i pagamenti del reddito di cittadinanza a giugno 2023. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, abbigliamento, bollette di luce e gas, prodotti per la pulizia della casa e chi più ne ha più ne metta. Sono tanti i costi con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sul bilancio famigliare. A complicare la situazione l’aumento dei prezzi, con sempre più famiglie che riscontrano serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. In tale contesto, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono i vari sussidi, come ad esempio il reddito di cittadinanza.

Proprio il destino di quest’ultimo, come noto, è già segnato. A breve, infatti, verrà rimpiazzato da delle nuove misure, ovvero l’assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro .In attesa del debutto di questi due nuovi sussidi, sono in molti a chiedersi quando verranno effettuati i pagamenti del reddito di cittadinanza il prossimo mese di giugno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza, occhio ai pagamenti di giugno 2023, le date da segnare sul calendario: cosa c’è da sapere

Sono in tanti ad attendere con impazienza il pagamento del reddito di cittadinanza nel corso del mese di giugno 2023. Ebbene, come già avvenuto nel corso delle precedenti mensilità, il prossimo 15 giugno arriveranno i pagamenti per i nuovi beneficiare di tale sussidio. Stessa data anche per coloro che hanno richiesto il relativo rinnovo.

Il giorno martedì 27 giugno, invece, riceveranno il pagamento di tale misura coloro che già hanno beneficiato di tale sussidio nel corso dei mesi precedenti. Ma non solo, sempre dal giorno 27 giugno 2023, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, in possesso dei requisiti richiesti, potranno beneficiare del pagamento dell’assegno unico universale per figli a carico che verrà ricaricato sempre sulla carta del sussidio in questione.