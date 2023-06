Gratta e vinci, non c’è due senza tre, milionaria all’ultimo tentativo: “Mi diverto”

A volte la fortuna cosi come la sfortuna, in un certo senso, è davvero capace di prendere di mira, per cosi dire, il giocatore di turno.

Le vicende legate al gioco d’azzardo possono essere considerate in molti casi al limite del bizzarro. I casi in cui si vince, certo rari, sono in ogni caso quasi sempre collegati a situazioni assolutamente improvvisate, per cosi dire, momenti a volte addirittura inaspettati che però di fatto cambiano la vita del fortunato del tutto. L’acquisto di un biglietto piuttosto che un altro, l’acquisto stesso condizionato da specifiche situazioni, un mondo di variabili impazzite insomma.

Situazioni surreali insomma, è di questo che si parla. Una vincita, in se, potrebbe già essere descritta come tale, pensiamo al caso in cui un qualsiasi giocatore si trovi nella condizione di aver vinto più e più volte al gioco, cifre realisticamente importanti, a quel punto certo, tutto cambia.

Essere in qualche modo abituati a vincere, potrebbe far vivere il tutto in maniera assolutamente diverso, di certo non meno entusiasmante. Oggi più che mai i cittadini sembrano proiettati a considerare il gioco come una sorta di ultima speranza per dare una svolta alla propria vita.

A ben pensarci non esiste forse altro strumento capace di cambiare del tutto la vita di chiunque in cosi poco tempo. Nello specifico poi è giusto considerare diversi aspetti, come per esempio quelli legati alla tipologia di gioco prescelto. La classica lotteria o magari la giocata istantanea, per intenderci.

Gratta e vinci, non c’è due senza tre, milionaria all’ultimo tentativo: l’incredibile vincita da 2 milioni

La notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America, precisamente dallo Stato della California. Lì, una donna, giocatrice evidentemente più che mai esperta, ha vinto per la terza volta alla lotteria. L’ultima, sicuramente è la vincita da ricordare per sempre, ben 2 milioni di dollari. Una somma di denaro assolutamente da sogno.

Il concorso in questione, quello che ha premiato la giocatrice fortunata è l’Instant Prize Crossword Scratchers. La donna ha acquistato il suo biglietto fortunato presso il Sweet Time Donuts a Compton. Quello che ha fatto molto discutere, in senso buono, certo , è la dinamica del tutto.

La donna era infatti convinta di aver vinto solo 2000 dollari. Poi la scoperta. In realtà la giocatrice fortunata aveva vinto 1000 volte quello stesso importo. Totale 2 milioni. La sorpresa però è arrivata più tardi, quando la stessa neo milionaria, entusiasta per la vincita che cambierà di certo la sua vita ha ammesso di aver vinto alla lotteria altre due volte.

In passato infatti la signora Evans aveva vinto ben 5mila dollari grazie a un altro concorso Gratta e vinci e prima ancora, nel 2013, ben 100mila dollari grazie sempre a una giocata istantanea. Incredibili le risposte date ad alcuni giornalisti da parte della fortunata in questione: “Sono felicissima, mi sto divertendo tantissimo”. Tutto estremamente comprensibile.

Per il punto vendita che ha fornito il biglietto fortunato la California Lottery mette a disposizione un bonus premio da ben 10mila dollari. Fondata nel 1984 la lotteria ha raccolto negli anni ben 41 milioni di dollari per le scuole pubbliche dello Stato. Vincono tutti insomma, è prorpio il caso di dirlo.