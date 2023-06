Prestate la massima attenzione a cosa trasportate nel bagagliaio della vostra auto. In questo caso si rischia il ritiro della patente!

Occhio a quanto previsto dal Codice della Strada e in particolar modo a cosa trasportate nel bagagliaio della vostra auto. Questo in quanto in determinati casi si rischia di incorrere nel ritiro della patente, oltre ad una multa salatissima. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, scuola dei figli, supermercato e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i posti da raggiungere e per cui, nella maggior parte dei casi, utilizziamo l’auto. Un mezzo di trasporto particolarmente utile nelle circostanze più disparate. Oltre ai tanti vantaggi, però, non bisogna sottovalutare le possibili criticità.

Proprio in tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare attenzione alle novità del Codice della strada in quanto vi sono alcuni errori che possono costare davvero molto caro. A tal proposito si invita a prestare attenzione a quanto trasportato nel bagagliaio, in quanto in determinati casi si rischia il ritiro della patente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Auto, attenti a cosa trasportate nel bagagliaio, multa salata e patente a rischio: cosa c’è da sapere

Come già detto è importante prestare attenzione al bagagliaio della propria macchina. Questo perché in determinati casi si rischia di dover fare i conti con degli spiacevoli inconvenienti. Lo sa bene un ragazzo che, qualche tempo fa, si è visto decurtare fino a 58 punti dalla patente che, pertanto, è stata ritirata. Ma non solo, ha dovuto fare i conti anche con una multa pari a ben 500 euro.

È quanto successo in Liguria dove un giovane stava guidando un’auto omologata per il trasporto di cinque persone. Fin qui nulla di strano, salvo il fatto che gli agenti hanno trovato, rannicchiato nel vano bagagli, un sesto passeggero. Proprio in seguito a tale scoperta gli agenti hanno dovuto multare l’automobilista e decurtare ben 58 punti dalla patente. Una vicenda che dimostra come sia fondamentale prestare sempre la massima attenzione alle varie regole del Codice della strada, onde evitare spiacevoli sorprese.