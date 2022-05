Codice della strada, fino a 672 euro di multa per i trasgressori: l’errore imperdonabile

Occhio al Codice della strada! Brutte notizie per molti automobilisti che rischiano fino a 672 euro di multa se commettono questo errore imperdonabile.

Vi è un errore che in molti commettono e a cui bisogna prestare particolare attenzione onde evitare di incorrere in sanzioni particolarmente salate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero molti i costi con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sulle nostre finanze personali. Ne sono un chiaro esempio le bollette, ma anche il cibo, il semplice caffè al bar con amici e parenti e tanto altro ancora. Se tutto questo non bastasse ci si può ritrovare, purtroppo, a dover fare i conti con delle spese impreviste, come ad esempio a causa di alcune multe.

Onde evitare spiacevoli sorprese, pertanto, si invita sempre a prestare attenzione alle novità del Codice della strada in quanto vi sono alcuni errori che possono costare davvero molto caro. Proprio in tale ambito, in effetti, interesserà sapere che giungono brutte notizie per molti automobilisti che rischiano fino a 672 euro di multa se commettono questo errore imperdonabile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Codice della strada, fino a 672 euro di multa per i trasgressori: tutto quello che c’è da sapere

Molti automobilisti hanno alcune pessime abitudini che potrebbe costare loro davvero molto caro. Proprio in tale ambito, in effetti, è bene sapere che giungono brutte notizie per molti automobilisti che rischiano fino a 672 euro di multa nel caso in cui commettano questo errore imperdonabile. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, a rischiare di pagare una multa così salata sono coloro che parcheggiano, senza averne diritto, negli spazi riservati alle persone disabili. Come si evince dall’articolo 188 del Codice della Strada, denominato “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, così come riportato sul sito dell’Aci:

“Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672“. Ne consegue, quindi, che chi parcheggia senza averne diritto nei posteggi riservati alle persone affetti da disabilità rischia di dover pagare delle sanzioni particolarmente pesanti.