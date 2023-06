Occhio ai buoni fruttiferi postali, ottenere rendimenti magici in soli 48 mesi è possibile. Ecco come investire al meglio i propri soldi.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più conosciuti e apprezzati, interesserà sapere che vi è un buono fruttifero postale che permette di ottenere alti rendimenti in soli 48 mesi. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni, complice l’impatto negativo del Covid prima e l’aumento generale dei prezzi poi, hanno portato diverse famiglie a dover fare i conti con una grave crisi finanziaria. Proprio in tale clima d’incertezza, pertanto, non crea stupore il fatto che sempre più persone decidano di mettere i propri soldi da parte, in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione in caso di bisogno.

A tal proposito abbiamo già visto che lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente a causa dei costi e dei rischi derivanti. Da qui la decisione di tanti di investire, ad esempio, in buoni fruttiferi postali, in modo tale da far fruttare il proprio denaro. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimi interesserà sapere che vi è un buono fruttifero postale che consente di ottenere alti rendimenti in soli 48 mesi. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi postali, rendimenti magici in soli 48 mesi, come investire al meglio i propri soldi: cosa c’è da sapere

Come già detto vi è un buono fruttifero postale che offre la possibilità di ottenere alti rendimenti in soli 48 mesi. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta del Buono fruttifero postale Soluzione Eredità. Garantito dallo Stato, proprio come avviene con gli altri buoni fruttiferi, non sono previsti costi di sottoscrizione e nemmeno commissioni, ma solamente qualche onere di natura fiscale.

Dalla durata di quattro anni, come è facile evincere dal nome, tale buone può essere sottoscritto solamente da coloro alle prese con un procedimento successorio presso Poste Italiane. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito di Poste Italiane, infatti, tale buono è:

“Dedicato a te che sei beneficiario di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane.

Garantisce un rendimento certo alla scadenza dei 4 anni.

Puoi chiedere il rimborso Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione.

Se lo rimborsi prima della scadenza dei 4 anni, hai diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi”.

A destare particolare interesse è il rendimento annuo lordo a scadenza pari al 3% per soli 48 mesi. Se interessati, quindi, non vi resta che recarvi presso uno degli sportelli di Poste Italiane dislocati sul territorio. Tale buono, infatti, non può essere sottoscritto online.