Gratta e vinci, il “X10” fa sognare un’anziana romana: poi la sorpresa

A volte il gioco può far si che si prendano dalla vita gran belle soddisfazioni, altre invece può succedere davvero l’impossibile.

Quante volte abbiamo letto, o magari visto in tv il racconto di quanto gli italiani siano in qualche modo affezionati al gioco, forse addirittura troppe volte. Nella maggior parte dei casi, cosi come risaputo, il gioco o meglio il banco, per cosi dire, vince sempre. Gli italiani giocano ma vincono pochissimo, cosi come tutti gli altri. Quando però si vince allora le cose chiaramente vengono visto in modo completamente diverso. Pensiamo dunque alla grande soddisfazione del momento per esempio.

In linea di massima, dunque, si vince, quando questo succede e ci si toglie delle gran belle soddisfazioni, per cosi dire. In linea di massima, nel nostro paese i concorsi che vanno per la maggiore sono sostanzialmente tre. Parliamo di Lotto, Gratta e vinci e Superenalotto.

In ogni caso, ogni tanto si può uscire vincitori, sia dalla classica lotteria, con numeri da immaginare e sui quali poi scommettere, sia nei concorsi istantanei, quelli in cui bastano pochi secondi per scoprire se si è diventati ricchi o meno. Il tempo che passa, insomma, tra la scelta del biglietto, la rimozione della patina argentata o dorata e la scoperta del premio.

Proprio questa situazione in alcuni casi può dare vita a momenti di vera e propria delusione. Sappiamo tutti come funziona un concorso Gratta e vinci, in linea di massima numeri e simboli da ritrovare ed eventuali raddoppi e cosi via. Ragion per cui se all’improvviso si scopre un “+10” si immagina subito di essere diventati ricchi immaginando la cifra poi da scoprire, e invece no.

Quello che è successo a una 86enne di Roma ha infatti dell’incredibile. La donna aveva acquistato un biglietto del concorso “Tutto per tutto” dal taglio di 5 euro. Dopo aver grattato le prime caselle la fortunata in questione scopre di avere a disposizione un moltiplicatore “X10”. Il premio pensiero è subito quello di essere diventata ricca immaginando il premio massimo da 500mila euro messo a disposizione dal concorso stesso.

Dopo poco la scoperta. La cifra presente sotto la patina riporta una amara realtà, 5 euro. Raddoppiato per dieci, tale importo fa “solo” 50 euro, la somma complessiva vinta dall’anziana giocatrice. Dalle stelle alle stalle insomma.

Gratta e vinci, il “X10” fa sognare il fortunato di turno: il concorso “Tutto per tutto”

Dalle pagine dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportiamo in sintesi il regolamento del concorso in questione:

Sul biglietto sono presenti tre giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2” e “GIOCATA 3” ed una sezione contraddistinta dalla scritta “NUMERI VINCENTI”.

Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque simboli “€”. Si devono poi scoprire, per ogni giocata, i numeri celati dall’immagine di quattro pile di monete d’oro e il “MOLTIPLICATORE” celato dal simbolo “X”.

Per ogni giocata:

se uno o più “NUMERI VINCENTI” è presente sotto le pile di monete d’oro, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo “MOLTIPLICATORE”.

Tutto apparentemente molto semplice insomma, basta soltanto avere fortuna. Il difficile arriva proprio in quel momento.