Monete, la vecchia lira da 3500 euro: e se fosse in casa tua? Cercala ovunque

Situazioni spesso addirittura surreali nel campo del collezionismo. Oggi più che mai il tutto diventa consuetudine tra gli appassionati. Il contesto si evolve.

Al giorno d’oggi il collezionista di monete è una persona con una passione profonda che ha la possibilità di sfruttare specifici strumenti al fine di arrivare al suo obiettivo, che è quello di mettere le mani sull’esemplare specifico ricercato. Pensiamo allo scenario attuale, pensiamo per esempio all’apporto del web negli ultimi decenni e a come tale condizione abbia di fatto cambiato ogni possibile approccio, ogni modalità d’intervento, ogni sorta di operazione possibile.

Un contesto non rispondente in tutto e per tutto a quello che ci si potrebbe immaginare dall’esterno. Quando parliamo di collezionismo e quando parliamo nello specifico di monete è giusto considerare specifici aspetti che spesso nemmeno si comprendono alla perfezione.

Parliamo di passione vera e propria, la possibilità di raccogliere quelle che possiamo considerare vere e proprie testimonianze di un passato ormai smarrito nel tempo. Parliamo poi di un mercato ben definito, indipendente da tutto e tutti. Inoltre, abbiamo da considerare un elemento che negli ultimi anni ha stravolto ogni cosa, il web.

Il web, oggi, consente di gestire nel migliore dei modi quella che è la stessa passione degli interessati. Studiare approfonditamente gli esemplari ricercati, capire in che modo può risultare possibile avvicinarli, per cosi dire. Acquistare e vendere in tutta sicurezza attraverso portali certificati e riconosciuti dalle varie comunità internazionali.

Pensiamo inoltre agli elementi che contribuiscono anno dopo anno a rendere sempre incredibilmente preziosi specifici esemplari. Pensiamo dunque all’anno di conio, ai soggetti rappresentati, alla tiratura, all’eventuale appartenenza a serie speciali o alla presenza di errori di conio. Inoltre, grande rilevanza è data alle condizioni di conservazione degli esemplari stessi.

Monete, la vecchia lira da 3500 euro: l’esemplare che oggi fa impazzire i collezionisti

Tra le monete ancora oggi apprezzate dai collezionisti di mezzo mondo ritroviamo quelle appartenenti alla famiglia della vecchia lira. Una moneta unica, carica di fascino e riscontro storico. Prestigio insomma al quale non sono insensibili i milioni di collezionisti sparsi in ogni angolo del pianeta.

Nello specifico, una moneta tra le più ricercate in assoluto è considerata quella dal taglio di 1 lira coniata nel 1951. Su uno dei due lati troviamo una cornucopia, il riferimento al valore nominale dell’esemplare e una bilancia, invece, rappresentata sull’altro lato della stessa moneta.

Nel caso in questione facciamo riferimento a una moneta di “prova”, utilizzata, per l’appunto per sondare in qualche modo la circolazione. La scritta “prova”, in questi casi è ben visibile su uno dei due versi dell’esemplare.

Un “pezzo” ambitissimo insomma, di quelli che non dovrebbero mai mancare all’interno di una prestigiosa collezione. Ad oggi, per questo specifico esemplare si parla di una valutazione che alle giuste condizioni può arrivare a circa 3500 euro. Parliamo di tantissimi soldi, insomma. Parliamo tra l’altro di un esemplare da sottoporre, in ogni caso, al parere di un esperto, in vista di un acquisto ipotetico, per esempio. Pezzi davvero unici che fanno ancora sognare milioni e milioni di appassionati.