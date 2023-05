25 mila euro per una sola moneta? Con la vecchia lira tutto è possibile: chiedetelo a loro

In giro per il mondo, oggi più che mai possiamo ritrovare monete appartenenti a qualsiasi paese. Lo sanno bene i collezionisti.

Monete che valgono una fortuna e collezionisti impazziti pronti a cercarle in ogni parte del mondo. Negli ultimi anni, poi, la rivoluzione del web ha rimescolato le carte in tavola portando enorme vantaggio agli stessi appassionati. Un mondo davvero da sogno.

Pensiamo a cosa è successo negli ultimi anni, pensiamo dunque alla vera e propria rivoluzione messa in atto dal web con il suo stesso avvento. Se prima l’immagine del collezionista di monete era quella ingiallita quasi, di uno uomo o una donna pronti a macinare chilometri per inseguire le proprie passioni, oggi tutto è trasformato.

La ricerca del più vicino mercatino delle pulci, le bancarelle con le quali intrattenere veri e propri discorsi d’affari, per cosi dire, una immagine quasi romantica insomma. Oggi, invece, agli appassionati basta una connessione e un dispositivo per avere, di fatto, il mondo tra le mani.

Oggi più che mai, insomma, il collezionista può raggiungere milioni e milioni di pagine di contenuti con un semplice click. Siti specifici, piattaforme dedicate all’appassionante mondo delle monete, attraverso i quali è possibile approfondire ogni specifica tipologia di dinamica inerente al mondo del collezionismo.

Tra le monete maggiormente ricercate al giorno d’oggi sicuramente troviamo quelle appartenenti alla famiglia della vecchia lira italiana. Nello specifico, poi, a riscontrare il parere più che mai positivo degli stessi appassionati troviamo specifiche monete, tra queste spiccano le vecchie 10 lire.

25mila euro per una sola moneta? Gli esemplari più preziosi presenti sul mercato

Se parliamo della vecchia 10 lire, quella coniata ad inizio anni cinquanta del novecento, per intenderci, parliamo di un vero e proprio pezzo di storia italiano. In merito all’esemplare forse più prezioso, quello coniato nel 1954, le valutazioni possono raggiungere tranquillamente i 120 euro se la moneta è conservata in condizioni ritenute ottimali.

In alcuni casi specifici, poi, nel caso di monete contenenti errori di conio, come quella coniata nel 1991 con una delle due immagini capovolta. In quel caso, cosi come testimoniato da uno specifico annuncio apparso sul web la valutazione può raggiungere anche i 25mila euro. Valutazione del prorpietario, certo.

Tra le monete più preziose tra quelle appartenenti alla vecchia lira troviamo inoltre le seguenti:

1 Lira Arancia 1947: esemplare rarissimo, tra i primi ad essere coniati nell’Italia repubblicana. Valore orientativo, oggi, circa 1500 euro.

5 lire 1954 Delfino: coniata tra il 1951 e il 1955. Valutazioni che partono da un minimo di 5 euro fino a un massimo di 2mila euro, in base ai vari esemplari presi in esame.

10 Lire 1954 – 1955 – 1947 Spiga: valutazione massima, in perfette condizioni di conservazione, circa 4mila euro.

20 lire del 1956: valutazione che va dagli 80 euro fino a 300 euro.

50 Lire 1956 Vulcano: valutazione massima circa 110 euro.

50 lire del 1958: valutazione massima circa 2000 euro.

100 lire del 1955: in questo specifico caso la massima valutazione è di circa 1000 euro, sempre in perfette condizioni di conservazione.

200 Lire 1977: valutazione massima, in questo caso di circa 800 euro.

Un vero e proprio tesoro in monete insomma, da rincorrere praticamente ovunque. Sotto con le ricerche.