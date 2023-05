Tim, una cattiva sorpresa per gli utenti: rifiutare però è possibile | Come difenderti

Una sorta di moda, sta accadendo sempre più spesso. Oggi tocca a Tim. Utenti sul piede di guerra e possono avere ragione.

Alla fine quasi sempre finisce in questo modo, quando ci si affeziona troppo a una offerta commerciale a una specifica condizione insomma. Quello di cui parliamo appartiene al campo delle promozioni telefoniche ma non solo. Possiamo dire che in un certo senso il tutto appartiene all’intero mercato. Sondare il terreno, trovarsi bene in una specifica situazione, parliamo chiaramente sempre di specifici servizi e poi alla fine capire che tutto prima o poi finirà.

Niente di più usuale. L’utente sceglie il proprio gestore telefonico, con gli anni l’offerta si rivela più che mai vantaggiosa per qualità del servizio offerto e prezzo e ci si abitua a quella specifica situazione. Poi di colpo tutto finisce, come si diceva, e scattano gli aumenti, finisce sempre, o quasi cosi, c’è davvero poco da fare.

Abbiamo visto questa pratica messa in atto da numerosi gestori negli ultimi tempi. Di recente abbiamo infatti potuto notare cosa stia in effetti succedendo in Poste Italiane e il suo gestore telefonico con le tariffe in aumento e i clienti che a quel punto pensano bene a cosa poter fare in futuro, diciamo cosi.

Il mercato del mobile è molto particolar e tutto potrebbe risolversi in pochissimi secondi scegliendo di cambiare gestore, questo dal punto di vista dell’utente chiaramente. Questo per dire cosa? Che una opportunità alla fine la si trova sempre se si resta scontenti del proprio gestore mobile.

Tutto come sempre insomma, siamo alle solite, si potrebbe dire. Stavolta però la buona notizia, se cosi possiamo definirla, alla fine c’è. Protagonista della vicenda in questione è Tim, l’azienda di telefonia mobile italiana per eccellenza. Quello che sta succedendo ha indispettito non pochi utenti.

Tim, una cattiva sorpresa per gli utenti: la situazione che si presenta ai clienti

Tim aumenta le sue tariffe e lo farà a partire dal prossimo 26 giugno. Una situazione che forse qualcuno si aspettava, visto che non è certo la prima volta che una cosa del genere prende forma. Tim affida tutto a una nota, attraverso la quale si spiegano le ragioni degli aumenti. Esigenze economiche connesse a mutate condizioni di mercato, si dice.

Inoltre per tutti gli utenti un numero gratuito, il 409164, per ogni sorta di informazione in merito. Le rimodulazioni che riguarderanno i pacchetti Tim, quindi, subiranno degli aumenti che vanno dai 0,99 cent ai 2,69 euro IVA esclusa.

In ogni caso sarà possibile variare le proprie offerte ma in pochissimi casi il tutto avverrà senza costi aggiuntivi. Sarà possibile per esempio avere 50 Gb in più grazie all’invio di un sms al 40916 con la dicitura “50GIGAON”. Possibile inoltre passare al 5G, con un sms al 40916 con dicitura “5GON”.

Inoltre sarà possibile rifiutare la rimodulazione proposta dall’azienda. Per evitare tale situazione non basterà fare altro che inviare un sms al 40916 con la dicitura “NOVAR ON” entro il prossimo 26 giugno. Ogni informazione in tal senso potrà essere fornita dalla stessa azienda. Tempi difficili insomma, ma forse non troppo.