Iliad irrompe ancora sul mercato: l’offerta che cambierà ogni cosa per i clienti

La marcia inarrestabile di Iliad continua. L’azienda ormai leader del settore mobile e non solo lancia la nuova attesissima offerta.

Il mondo della telefonia, soprattutto se si parla di mobile cambia di giorno in giorno, non è certo un azzardo affermarlo. Sempre nuovi piani, nuove offerte, stravolgono ciò che prima rappresentava in qualche modo una certa consuetudine. Piani sempre più convenienti e servizi aggiuntivi sempre più protagonisti delle varie campagne. Iliad scende ancora in campo pronta a strapazzare il mercato e non solo.

Ormai da anni leader indiscusso del settore mobile e non solo, considerando le varie evoluzioni degli ultimi tempi, Iliad continua a sfornare interessantissime offerte per i nuovi utenti e non solo. Forte di un gradimento da parte degli utenti ormai più che mai solido, l’azienda è sempre pronta a nuove ed affascinanti sfide.

Iliad oggi gode di una stabilità, in quanto a gradimento da parte dei propri clienti assolutamente accertata. La qualità del servizio offerto è ormai ineccepibile, e non solo. Oltre agli stessi servizi fa riscontrata l’incredibile economicità delle stesse offerte, un rapporto, quindi, qualità prezzo davvero impressionante.

Altro aspetto assolutamente decisivo è l’efficacia del sistema che di atto va a strutturare il servizio clienti, quasi del tutto affidato al web e ad un app assolutamente semplice ed intuitiva da utilizzare. I clienti insomma sono più che mai soddisfatti del trattamento a loro riservato, ma non hanno ancora visto tutto, è il caso di dirlo.

La nuova offerta Iliad poggia sostanzialmente su una serie di servizi offerti, a tariffa vantaggiosissima che riprende quelli che fino a questo momento sono stati in un certo senso gli stessi cavalli di battaglia dell’azienda. Flash 200, infatti, a soli 9,99 euro al mese offre 200 Gb al mese alla massima velocità possibile. L’offerta può essere attivata da nuovi ma anche da vecchi clienti.

Iliad irrompe ancora sul mercato: la nuova offerta nei dettagli

Nello specifico possiamo dire che la nuova offerta dedicata ai nuovi e vecchi clienti Iliad può essere attivata entro il limite massimo del 15 giugno 2023. Nel dettaglio, la promozione in questione prevede: