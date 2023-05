Smartphone, occhio alle radiazioni: ecco i dispositivi più pericolosi | La lista inquietante

By

Attenti alle radiazioni emesse dagli smartphone. Quali sono i dispositivi che ne producono di più? Ecco di quali si tratta.

Ormai alla portata di tutti, gli smartphone sono parte integrante della vita di molti noi. Oltre ai tanti vantaggi, però, si deve prestare attenzione ai possibili pericoli, come ad esempio l’emissione di radiazioni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Negli ultimi anni si è registrato un utilizzo sempre più diffuso dei vari dispositivi tecnologici, attraverso cui poter comunicare con amici, parenti e aziende, anche se fisicamente molto distanti da noi. A partire dalle e-mail, passando per i social network, fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, d’altronde, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Smartphone, occhio alle radiazioni, ecco i dispositivi più pericolosi: le informazioni disponibili

Parte integrante della nostra vita, tanto da registrare dei veri e propri casi di dipendenza da smartphone, è bene non sottovalutare le radiazioni emesse da tali dispositivi. A tal proposito interesserà sapere che vi sono alcuni modelli che ne producono più di altri. Ma di quali si tratta? Ebbene, come riportato su Tecnoandroid, tra quelli che ne emettono di più si annoverano:

Samsung Galaxy S22 (1,21 W/kg)

Realme GT Neo 2 (1,19 W/kg)

Samsung Galaxy A52 5G (1,05 W/kg)

Samsung Galaxy S22 Ultra (1,05 W/kg)

OnePlus Nord CE 2 (1,02 W/kg)

Google Pixel 6 (1.00 W/kg)

Apple iPhone 13 Pro (0,99 W/kg)

Apple iPhone 13 Pro Max (0,99 W/kg)

Google Pixel 6 Pro (0,99 W/kg)

Proprio questi, a quanto pare, sembrano essere alcuni dei modelli che producono più radiazioni. Un aspetto, quest’ultimo, che sarebbe opportuno non trascurare, soprattutto nel momento in cui si decide di acquistare un nuovo dispositivo.

Se volete sapere quante radiazioni emette il vostro smartphone o quello dei vostri desideri, non dovete fare altro che dare un’occhiata al valore SAR indicato nel manuale utente del dispositivo o controllare l’elenco delle caratteristiche sul sito del produttore. In ogni caso, è bene sottolineare, non bisogna creare allarmismi.