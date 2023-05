Gratta e vinci, due regioni italiane travolte dalla febbre del gioco: ecco perché è successo

Nel nostro paese è il caso di ribadirlo ogni volta, il gioco d’azzardo ha sempre fatto presa sui cittadini per un motivo o per un altro.

L’Italia e il gioco, un destino comune si potrebbe dire, una vicinanza più che mai evidente, quasi sentita a parte della nostra cittadinanza. Non è certo una scoperta il fatto che nel nostro paese si giochi e neppure poco. Tradizionalmente gli italiani sono legati a lotterie, numeri, cabala, sogni e quant’altro. Per un motivo o per un altro insomma il legame più che mai tiene anche ai nostri giorni.

In un modo o nell’altro si diceva. La realtà è questa. La realtà ci dice infatti che possono esserci varie ragioni che fanno in modo che il gioco stesso abbia cosi tanta considerazione nel nostro paese. Ragioni che possono andare dalla semplice brama di azzardo, in un certo senso, fino alla falsa convinzione che il gioco possa rappresentare in qualche modo l’unica modalità capace di risolvere certi problemi.

Negli ultimi anni, considerata la crisi travolgente, purtroppo, non sono pochi i cittadini che si sono avvicinati al gioco o che magari hanno iniziato a praticarlo con maggiore insistenza. Pensandoci non esiste altra potenziale dinamica capace di far arrivare un mucchio di soldi da un momento all’altro e quindi di conseguenza nel brevissimo periodo.

Gli italiani, ma non solo loro, quindi cercano in qualche modo anche la speranza, nel gioco, avvalendosi di una teoria che parla di probabilità di vincita e quant’altro che spesso può rappresentare un’arma a doppio taglio. Nel nostro paese Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci son i concorsi che in un certo senso la fanno da padrona.

Il Gratta e vinci però è forse quello che prende di più, per l’immediatezza del tutto. La classica giocata istantanea insomma, quella che in pochi secondi ti dice se la tua vita può o meno cambiare di colpo. In certi casi, certo, la moderazione rappresenta, sempre la soluzione migliore, giocare, certo, ma senza lasciarsi prendere dalla cosa, per non rischiare di peggiorare ancora di più specifiche situazioni.

Gratta e vinci: due regioni italiane travolte dalla febbre del gioco: il paese travolto

Dopo una fase in cui sembrava che il tutto stesse in qualche modo sgonfiandosi, pensiamo al periodo della pandemia, oggi il gioco ritorna forte e travolge il paese. Tutti a giocare a colpi di probabilità e quant’altro. Basilicata e Puglia si fanno notare come nuove protagoniste di questo specifico trend.

Vediamo quali sono, di seguito i concorsi che in qualche modo risultano essere i più fortunati in assoluto in quanto a probabilità di successo:

GRATTA E VINCI TABACCHERIA GRATTA E VINCI PROBABILITA’ DI VINCITA Numeri fortunati (3€) 14.75% (1 su 6.78) Turista x sempre (5€) 14.08% (1 su 7.10) Linea Vincente (5€) 12.61% (1 su 7.93) Turista x 10 anni (2€) 11.74% (1 su 8.52) 2019 (2€) 11.51% (1 su 8.69) Puzzle (3€) 10.86% (1 su 9.21) Monetine fortunate (1€) 9.80% (1 su 10.20) Freccette (10€) 8.02% (1 su 12.46)

Tra i preferiti degli italiani troviamo senza alcun dubbio il “Miliardario”. Un concorso molto semplice per quel che riguarda il regolamento stesso e potenzialmente molto stimolante dal punto di vista delle possibili vincite. Il massimo, insomma, per chi, si spera raramente, voglia tentare la fortuna.