Busta paga, aumenti in vista grazie ai nuovi bonus: le mosse del governo Meloni

Importanti aumenti in vista per molti lavoratori grazie a dei nuovi bonus in busta paga. Ecco le mosse del governo guidato da Giorgia Meloni.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è di certo dei migliori. Il Covid prima e il preoccupante aumento dei prezzi poi, infatti, hanno avuto, e continuano ad avere, un impatto non indifferente sulle nostre esistenze, sia per quanto concerne le relazioni sociali che quelle di tipo economico. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e far fronte alle varie spese.

Proprio in tale ambito, pertanto, non può che essere accolta positivamente la notizia di una busta paga più ricca per molti lavoratori. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che il governo Meloni sia al lavoro per mettere in campo dei nuovi bonus grazie ai quali aumentare lo stipendio. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Busta paga, aumenti in vista grazie ai nuovi bonus del governo Meloni: cosa c’è da aspettarsi

Come già detto il governo Meloni starebbe valutando la possibilità di introdurre dei nuovi incentivi grazie ai quali permettere a molti lavoratori di beneficiare di una busta paga più ricca. A tal fine l’esecutivo potrebbe decidere di abbassare la tassazione sulle tredicesime ed eventuali quattordicesime, per consentire ai lavoratori dipendenti interessati di beneficiare di un importo più alto.

Ma non solo, il governo starebbe pensando di introdurre due nuovi bonus, ovvero uno per la produttività e uno per la formazione. Quest’ultimo, come è facile intuire dal nome, consisterebbe in un premio che verrebbe corrisposto ai lavoratori che partecipano a corsi di formazione. Il bonus produttività, invece, si presenterebbe come un importante incentivo a sostegno, appunto, della produttività aziendale. Questo grazie all’applicazione di meno tasse su premi di produzione e straordinari.

Il condizionale, comunque, è d’obbligo. Al momento, infatti, si tratta solo di ipotesi. Non è dato sapere, d’altronde, se il governo introdurrà davvero dei nuovi bonus per permettere a molti lavoratori di avere una busta paga più ricca. Non resta quindi che attendere e vedere se e quali misure troveranno effettiva applicazione e le relative modalità di erogazione.