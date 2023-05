Gratta e vinci, nella ricevitoria dei sogni piovono ancora soldi: fortuna “per sempre”

In certi casi vincere può diventare addirittura una abitudine. Quello che sta succedendo in qualche modo è davvero incredibile.

Pensiamo al momento attuale e pensiamo a quanto possa in qualche modo apparire importante immaginarsi vincitori di una somma di denaro per niente insignificante. Un futuro diverso, cogliere le varie sfide della vita in modo assolutamente non classico, se cosi possiamo dire, stando alle comuni abitudini. Immaginare insomma uno scenario in cui il ruolo del protagonista può essere vissuto in modo completamente diverso. Vincere, insomma, per vivere in tutt’altro modo, semplice no?

Pensiamo all’impatto odierno di certi giochi, di certi concorsi, lotterie insomma. Oggi più che mai si ha la sensazione che le cose possano essere in qualche modo risolte grazie all’incredibile e inattesa vincita che arriva e rappresenta in qualche modo uno spartiacque. Prima e dopo, ieri e oggi.

Il gioco insomma, rappresenta, si può dire, per i cittadini una sorta di speranza. L’unica possibilità, per chiunque, di ambire forse a un concetto di vita completamente diverso. Immaginarsi altrove a condurre una esistenza del tutto priva di problemi vari e preoccupazioni di natura economica.

La fortuna insomma come canale preferenziale per provare a immaginare una esistenza del tutto diversa da quella attuale. Se ci pensate bene, quale altro contesto è capace di offrire importanti somme di denaro nel minor tempo possibile? Solo ed esclusivamente il gioco, nient’altro. Tutto qui.

In questo caso specifico, perché di vincita ovviamente si tratta andando a frugare tra le cronache degli ultimi giorni, possiamo parlare di una fortuna quasi abituale per il luogo in questione. Certo la vita può riservare anche cose del genere, tutto normalissimo, potrebbe essere alla fine definito, la ricevitoria dei sogni, nient’altro.

Gratta e vinci, nella ricevitoria dei sogni piovono ancora vincite: il borgo più fortunato di tutti

La notizia del giorno arriva da Borgo Montenero in provincia di Latina, ancora una volta, si potrebbe dire, perché il nome non è certo nuovo a quanti sono in qualche modo abituati a leggere di vincite in giro per l’Italia. La fortuna insomma ritorna proprio in quei luoghi ed in particolare in quel particolare borgo di appena 500 anime.

Protagonista ancora una volta, dunque la tabaccheria Barbisan di Via Monte Circeo, frazione di San Felice Circeo. Proprio li, dove lo scorso febbraio un altro fortunato giocatore aveva di fatto stravolto la sua vita acquistando un biglietto vincente del concorso “Turista per sempre”.

In quell’occasione, al fortunato, 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e premio finale da 100mila euro, qualcosa di davvero incredibile insomma, una fortuna quasi spropositata. Oggi la nuova vincita arriva attraverso il concorso “La Star”, confronto tra numeri in cui alla fine quello decisivo è risultato in questo caso il numero 33.

100mila euro al fortunato in questione, o alla fortunata, per quello che è ormai ufficialmente il borgo più fortunato del mondo. 500 abitanti, su per giù e due vincite davvero eccezionali nel giro di pochi mesi. La comunità tutto, gestori di ricevitorie compresi, è al settimo cielo, niente di meglio insomma.