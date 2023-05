Gratta e vinci, la doppia fortuna stavolta porta 2 milioni: il sogno si ripete

Il gioco al momento rappresenta sembra ombra di dubbio ciò che il cittadino in qualche modo sogna. La vincita, tutto si proietta li.

Pensiamo a cosa può significare, al giorno d’oggi partecipare a uno dei tanti concorsi aperti di fatto a chi vuole tentare la fortuna. Nel nostro paese certe pratiche sono risultate quasi sempre vincenti. L’Italia da sempre sensibile all’azzardo, questo lo dicono i numeri, lo dice i qualche modo la storia, chiaro poi che sono gli stessi cittadini a mostrare in certi casi ancor più di altri, certe sensibilità, se cosi possiamo chiamarle.

Il gioco in certi casi, per esempio, può rappresentare in certi momenti storici l’unica alternativa concreta, almeno in modo potenziale, a quella quotidiana incertezza condita da immobilismo. Se ci pensate l’unica possibilità concreta di ritrovarsi tra le mani una somma di denaro importante nel brevissimo periodo.

Certo, questo non vuol dire che il gioco rappresenta in tutto e per tutto l’alternativa, la strada verso un momento di maggiore benessere, anzi, i rischi collegati a tali atteggiamenti sono più che mai noti e pericolosi. Quello che poi del resto si concretizza è la consapevolezza di poter inseguire in qualche modo la fortuna, questo si, l’apporto della speranza, insomma.

Quello che sta succedendo da qualche anno a questa parte ha davvero dell’incredibile. Protagonisti, almeno per quel che riguarda il nostro paese, quelli che sono i concorsi di riferimento, in un certo senso. Pensiamo al Lotto, al Superenalotto e al Gratta e vinci.

Superenalotto protagonista per le vincite milionarie, senza alcun dubbio. Lo scorso 16 febbraio, poi, la vincita che ha segnato il record assoluto in quanto a premi assegnati nel nostro paese. Ben 370 milioni di euro, per 90 diversi giocatori grazie a un sistema Sisal da soli 5 euro a quota. 4 milioni di euro a testa su per giù. Davvero niente male insomma.

Si vince tanto anche al Gratta e vinci, spesso nelle regioni del Nord Italia, molto spesso anzi. La cifra che maggiormente ricorre è quella da 500mila euro, una vero e proprio ritornello più che mai armonioso che segna una continuità di vincite davvero incredibile. Una sequela fortunata davvero difficile da immaginare.

Gratta e vinci, la doppia fortuna stavolta porta 2 milioni: una esperienza davvero da sogno.

Fortunata del giorno è una donna californiana capace di conquistare grazie a un biglietto Gratta e vinci del concorso Instant Prize Crossword Scratchers, acquistato presso uno Sweet Time Donuts a Compton, la bellezza di 2 milioni di dollari. Non è la prima volta che la fortuna si manifesta in questi termini, per la donna in questione.

Appena dieci anni fa, infatti la nostra giocatrice fortunata aveva vinto la bellezza di 100mila dollari a un altro concorso a premi gestito dallo Stato. Una certa familiarità, insomma, con le vincite e con la fortuna, su questo non ci piove. Per il negoziante che ha venduto il biglietto fortunato, un bonus inoltre, di 2mila dollari, davvero niente male insomma anche in questo caso. Vincere, è una gran soddisfazione, certo, davvero per tutti.