Superenalotto, estate da sogno con premi garantiti fino a 20 mila euro: si vince quasi sempre

Buone notizie in arrivo per tutti coloro che giocano al Superenalotto, in quanto a breve potrebbero portare a casa premi fino a 20 mila euro.

Superenalotto stupisce ancora una volta gli appassionati di questo gioco con un’iniziativa particolarmente apprezzata, che prevede l’erogazione di ben 750 premi. Ma come partecipare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa settimanale, vestiti, bollette di luce e gas, ma anche caffè al bar con amici e parenti e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le volte in cui sborsiamo del denaro pur di acquistare beni e servizi di nostro interesse. Un gesto di per sé semplice, che in alcuni casi può destare più di qualche preoccupazione. Questo per via dell’aumento generale dei prezzi che finisce per ridurre il nostro potere di acquisto.

In tale contesto, pertanto, non stupisce che prima o poi possa capitare a tutti di sognare di vivere un vita diversa, magari grazie ad una bella vincita al Superenalotto. Proprio in tale ambito non passa inosservata un’iniziativa particolarmente apprezzata, che prevede l’erogazione di ben 750 premi. Ma come partecipare e in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto, estate da sogno con premi garantiti fino a 20 mila euro: cosa c’è da sapere

Appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono tentare la fortuna grazie ad una giocata al Superenalotto. Come si evince dal sito dedicato a questo gioco particolarmente amato dagli italiani, si tratta della “nuova iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar: con tre estrazioni straordinarie previste il 20- 22-24 giugno, in palio 250 premi garantiti per ogni concorso con premi fino a 20.000€.

Dal 16 maggio alle ore 20:00, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per i concorsi del 20 – 22 – 24 giugno possono aderire all’estrazione dei premi da:

10.000 € del concorso del 20 giugno;

del concorso del 20 giugno; 15.000 € del concorso del 22 giugno;

del concorso del 22 giugno; 20.000 € del concorso del 24 giugno“.

Per ogni schedina giocata con Superstar, ogni giocatore troverà stampato sulla ricevuta un codice alfanumerico univoco. Quest’ultimo non prevede costi aggiuntivi e offre la possibilità di partecipare alla nuova iniziativa poc’anzi citata. In totale sono ben 750 i premi garantiti. Quest’ultimi ripartiti in 250 premi singoli da 10 mila euro, 250 premi singoli da 15 mila euro e altri 250 premi singoli da 20 mila euro. Tali premi verranno assegnati grazie all’estrazione di 250 codici per ogni concorso speciale.