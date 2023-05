Lavoro, sono queste le regioni italiane con più opportunità per i giovani: i dati parlano chiaro

Quali sono le regioni italiane che offrono ai giovani le condizioni migliori per lavorare? I dati parlano chiaro.

Il nostro Paese è il peggiore in Unione Europea per numero di giovani inattivi. Ma quali sono le regioni italiane che offrono più opportunità lavorative per i giovani? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese recita così: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Grazie all’attività lavorativa, d’altronde, possiamo attingere a quella fonte di denaro necessaria per riuscire ad acquistare i vari beni e servizi in grado di soddisfare le nostre esigenze quotidiane.

Non sempre, però, le cose vanno come sperato. Anzi, spesso riuscire a trovare un impiego risulta essere una vera e propria impresa. Se tutto questo non bastasse, gli ultimi dati in merito al mondo del lavoro in Italia non sono di certo dei migliori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, sono queste le regioni italiane con più opportunità per i giovani: ecco di quali si tratta

Come è giusto che sia, per ogni ora trascorsa a lavorare viene riconosciuto un corrispettivo di carattere economico, volto a compensare quanto svolto e il tempo perso. Le cose, però, non vanno sempre come desiderato e in alcuni casi si finisce per dover fare i conti con delle situazioni che possono essere considerate come una forma di schiavitù legalizzata. Ovvero compensi miseri a fronte di tantissime ore di lavoro. Vi sono casi, poi, dove trovare lavoro sembra quasi un’utopia.

Se tutto questo non bastasse, gli ultimi dati inerenti il mondo del lavoro in Italia non sono affatto confortanti. In base a quanto emerso dalla convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, svoltasi a Roma, infatti: “L’ Italia è la peggiore in Ue per giovani inattivi, sono 1,6 milioni“. Un dato preoccupante che continua, purtroppo, a crescere. Confartigianato ha anche elaborato l’indice dei territori italiani che offrono ai giovani le condizioni migliori per lavorare e per fare impresa.

Entrando nei dettagli, come riportato anche dall’Ansa: “È la Lombardia la regione che offre ai giovani le condizioni migliori per lavorare e per fare impresa. Seguono poco distanti Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Maglia nera, invece, al Molise, insieme a Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata”. Per quanto riguarda le province, invece, quella che offre maggiori opportunità per i giovani è Cuneo. A seguire troviamo Bergamo, Vicenza, Lecco e Treviso. Condizioni difficili in termini di occupazione e fare impresa, invece, a Isernia, Foggia, Vibo Valentia, Siracusa, Taranto.