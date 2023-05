Smart working e settimana corta: svolta epocale per i lavoratori | Il futuro è iniziato

Smart working e settimana corta per i lavoratori di questa azienda, dopo l’accordo siglato con i sindacati. Ecco cosa sta succedendo.

Smart working e settimana corta, svolta epocale per i lavoratori di questa azienda: ecco di quale si tratta

Buone notizie per i lavoratori di Intesa Sanpaolo. Il noto istituto di credito, infatti, ha di recente siglato un accordo con i sindacati per quanto concerne lo smart working e la settimana corta. Come riportato sul sito della Fabi: “Con l’intesa raggiunta oggi dalla Fabi le altre sigle e i vertici di Cà de Sass i dipendenti del gruppo avranno a disposizione 120 giorni annui di lavoro agile, fruibili in perfetto equilibrio fra attività in presenza e da remoto, e le giornate lavorative saranno di 4×9 con diritto alla disconnessione”.

In seguito a tale accordo viene introdotta in via sperimentale, in circa 250 filiali del gruppo, la settimana corta. Quest’ultima costituita da quattro giorni di nove ore ciascuno. Un’opzione a cui si ha diritto, a parità di retribuzione, su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della banca. Vi è, inoltre, la possibilità di beneficiare di un’elasticità di orario in entrata. In pratica è possibile iniziare l’attività lavorativa tra le 7 e le 10 con relativo spostamento dell’orario di fine lavoro.

Questo è possibile sia in caso di lavoro in smart working che in presenza. Il lavoro in smart working, si ricorda, inizialmente era garantito solo nelle sedi centrali. In seguito all’accordo con i sindacati verrà man mano allargato anche al resto della rete. Aumentato, inoltre, il valore del buono pasto per le giornate di lavoro agile da casa, che passa da 3 euro a 4,50 euro al giorno.