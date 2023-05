PosteMobile scuote il mercato: tanti Gb e prezzo davvero stracciato | Attacco senza precedenti

Il mercato del mobile è quello che oggi più che mai può determinare in positivo o negativo l’esperienze di numerose aziende.

Pensiamo per esempio ai grandi gestori telefonici, quelli che in pratica consentono a milioni e milioni di cittadini di sottoscrivere specifici abbonamenti che consento l’utilizzo pressoché continuo del proprio smartphone e non solo. Oggi l’utente vuole a tutti costi avere libertà di connessione, quanto più tempo possibile insomma, ad un prezzo possibilmente vantaggioso. In questo caso, dunque entra in scena il gestore di turno, sempre pronto a sfornare l’offerta vincente.

Nel campo del mobile insomma, massima è l’attenzione di milioni e milioni di cittadini, di utenti quindi che in qualche modo provano sempre a confrontarsi con la giusta offerta presente sul mercato. Quasi a turno, si potrebbe dire, i grandi gestori provano in qualche modo a sorprendere l’intero contesto.

Il tutto insomma ruota intorno alla potenziale offerta perfetta che potrebbe arrivare da chiunque. In ballo ci sono gli elementi che gli utenti cercano, offerti nel migliore dei modi. Connessione, quindi parliamo di Gb da consumare a volontà, minuti per quel che riguarda le chiamate e sms, al limite.

Il tutto deve rientrare insomma in una cifra molto più che conveniente. Questo è quanto. L’utente, in teoria sarebbe anche disposto a cambiare di volta in volta gestore, ce lo dice quella che è la classica condotta riscontrata. L’importante è risparmiare, sempre e comunque, in ogni caso.

L’ultima in ordine di tempo è l’offerta che arriva da uno degli operatori cosiddetti virtuali più affidabili e apprezzati dagli stessi clienti italiani. L’offerta di PosteMobile, questo l’operatore in questione arriva cosi, quasi all’improvviso e coglie impreparati, se cosi si può dire gli stessi utenti,c che al momento forse non si aspettavano una simile promozione.

PosteMobile prova a scuotere il mercato: ecco la nuovissima Creami Extra Wow Week 100 Giga

Gli ultimi mesi non hanno di certo rappresentato il massimo per gli stessi clienti di BosteMobile. Numerose sono state infatti le difficoltà legate alle diverse rimodulazioni alle varie offerte presenti sul mercato, predisposte dall’azienda. Tra qualche giorno ad essere in qualche modo colpiti saranno i piani tariffari da 5 euro al mese. Quelli insomma cambieranno del tutto.

Per gli stessi utenti poi anche una gradita novità. Stiamo parlando, nello specifico dell’offerta Creami Extra Wow Week 100 Giga. 100 Gb di navigazione per quel che riguarda internet e chiamate illimitate. L’offerta in questione sarà però disponibile dal prossimo 29 maggio. 4G + per quel che riguarda poi la velocità e la qualità della connessione fino a 300Mbs.

Per attivare l’offerta in questione sarà necessaria una ricarica da 20 euro. Previsti come servizi aggiuntivi “Ti cerco” e Richiama ora”. Previsti inoltre l’avviso di chiamata e il controllo del credito attraverso il numero 401212. Per tutti gli utenti inoltre la possibilità di condividere il proprio hotspot personale.

Una offerta insomma più che mai vantaggiosa. Il prezzo di tale offerta è alla fine di soli 8 euro al mese. Perfettamente in linea con quanto offerto anche da alti gestori attualmente presenti sul mercato italiano.