Stop alla tinta: il rimedio naturale per coprire i capelli bianchi costa meno di due euro

Utilizzare un rimedio naturale, alternativo alla tinta, per coprire i capelli bianchi è possibile. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano coprire i capelli bianchi senza utilizzare la tinta e senza spendere cifre da capogiro. È possibile, infatti, optare per un prodotto naturale che costa meno di due euro. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“I capelli di una donna sono il termometro della sua anima. Quando una poverella sta male, cosa fa? Va dal parrucchiere. Prima ancora che dall’analista. Mette quel che ha di più vuoto tra le mani del coiffeur e si abbandona fiduciosa. E magari, all’improvviso l’incoscienza, gli dice la fatidica frase: ‘Fai tu’“, ha affermato Luciana Littizzetto. I capelli, d’altronde, sono considerati un importante biglietto da visita di una persona.

Non crea stupore pertanto il fatto che si cerchi sempre di prendersene cura, con la speranza di avere una chioma bella, folta e lucente. A destare particolare attenzione, inoltre, è il colore. Con il trascorrere degli anni, infatti, si deve fare i conti con l’arrivo dei capelli bianchi. Una situazione che per molti può risultare poco piacevole, tanto da decidere di ricorrere alle tinte. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che al posto della tinta è possibile optare per un prodotto alternativo e particolarmente economico? Ebbene sì, è proprio così. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Capelli, stop alla tinta, il rimedio naturale per coprire i capelli bianchi con meno di due euro: ecco di quale si tratta

Appena iniziano a comparire i primi capelli bianchi si cerca di trovare una soluzione per coprirli. In genere si opta per la tinta, che può essere svolta da soli oppure rivolgendosi ad un parrucchiere. Vi sono poi coloro che optano per la decolorazione, in modo tale da far diventare capelli biondi o platino in modo tale che i capelli bianchi non si vedano. In ogni caso ci si ritrova a dover fare i conti con rimedi spesso particolarmente costosi. Se tutto questo non bastasse si tratta di composti chimici che, con il trascorrere del tempo, possono rovinare la propria chioma.

Proprio in tale ambito giunge in aiuto un prodotto naturale, grazie al quale coprire i capelli bianchi. Si tratta dell’Henné, ovvero una polvere verdastra ottenuta dall’essiccazione e successiva macinatura delle foglie di Lawsonia inermis. Questa polvere può essere acquistata in erboristeria, per un costo pari a meno di due euro. Non bisogna fare altro che emulsionare l’henné con del liquido e passarlo sui capelli, proprio come si fa normalmente con la tinta. Una soluzione particolarmente apprezzata, che permettere di coprire i capelli bianchi e ottenere in poco tempo una chioma forte, lucente e idratata.