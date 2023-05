Perché i capelli diventano bianchi? Un nuovo studio scientifico cambia tutto

By

Perchè i capelli diventano bianchi? Questo è il quesito a cui ha tentato di rispondere un nuovo studio americano uscito in queste settimane.

Perché quando invecchiamo i nostri capelli iniziano a diventare bianchi? Quale fenomeno sta alla base di un processo di invecchiamento così particolare? Una domanda a cui la scienza tenta ormai di rispondere da decenni, nel tentativo di capire, e chissà, in futuro riuscire a bloccare le cause che portano i nostri capelli a sbiadirsi.

Fermo restando che trovare la risposta a questo quesito, potrebbe aiutare anche i giovanissimi, e non solo chi si ritrova a fare i conti con il tempo che passa ed un corpo che cambia.

Si, perchè la comparsa dei capelli bianchi può avvenire non soltanto quando inizia il nostro processo di invecchiamento, solitamente intorno ai 30 anni, ma può colpire anche gli adolescenti, e in misura non così rara.

Capelli bianchi, ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Università Grossman

A molti capita ad esempio di incontrare nella vita ragazze e ragazzi giovanissimi, ma che già presentano una parte della loro chioma ricoperta di bianco. Di questo problema si è interessata di recente l’Università Grossman School of Medicine di New York.

I ricercatori hanno infatti avviato uno studio scientifico che aveva come primo scopo quello di analizzare in modo più approfondito tutte le cellule staminali che si trovano all’interno dei follicoli piliferi dei nostri capelli.

Infatti, per quanto abbiamo scoperto grazie alla scienza fino ad adesso, fino a quando i capelli restano del loro colore naturale, questi follicoli sono in perenne movimento. Ed è invece nel momento in cui si bloccano, che i capelli iniziano a cambiare colore, e a tendere verso prima il grigio, e poi il bianco.

Perché lo studio scientifico si è concentrato in particolare sui melanociti

Nel corso della loro ricerca, gli studiosi si sono poi concentrati sui melanociti, delle cellule che si caratterizzano per essere estremamente plastiche, ed è per questo che riescono a muoversi nei follicoli con estrema facilità. Una delle prime evidenze ottenute da questo studio, è che nel momento in cui anche i capelli iniziano ad invecchiare, i melanociti restano bloccati, dando vita al fenomeno del rigonfiamento del follicolo.

Ed è questa dunque la principale causa che porta i capelli a cambiare colore, come ha spiegato Mayumi To, professore a capo di questo studio: La perdita della funzione camaleontica nelle cellule staminali dei melanociti che può essere responsabile dell’ingrigimento e della perdita di colore dei capelli. Questi risultati suggeriscono che la motilità delle cellule staminali dei melanociti e la differenziazione reversibile sono requisiti fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati”