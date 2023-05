App pericolose per il nostro smartphone? L’elenco di quelle da cancellare

La sicurezza legata all’utilizzo dei dispositivi mobile e non solo è tutta chiaramente incentrata sulla condizione di connessione permanente.

Pensiamo all’utilizzo che oggi più che mai si fa di smartphone, tablet e anche pc. La caratteristica comune legata agli utilizzi eventuali citati è chiaramente quella che prevede una modalità di connessione praticamente permanente. Nel caso specifico degli smartphone, considerando anche le connessioni al web tramite gestore telefonico il tutto si fa ancora più spigoloso e complesso. In certi casi, dunque, i rischi per la sicurezza del rispettivo utente sono più che mai importanti.

Quali sono i rischi concreti derivanti dalla presenza di specifiche app sui nostri smartphone? Nella maggior parte dei casi gli utenti nemmeno immaginano quali rischi si possano correre nel possedere, di fatto, specifiche app nella memoria del proprio dispositivo mobile. I pericoli sono più che mai concreti.

La sicurezza in certi ambiti è praticamente fondamentale. “La scatola nera delle nostre vite”, si diceva in un noto film di qualche anno fa. Mai definizione fu più azzeccata probabilmente. In quel caso però il riferimento era a eventuali segreti legati a questioni potenzialmente sentimentali. I rischi veri però riguardano il fatto che tali dispositivi contengono in effetti ogni tipo di informazione relativi alla persona. Identità, informazioni di natura bancaria, fiscale e quant’altro.

Ritrovarsi, di colpo, con il proprio smartphone violato da una potenziale app truffaldina, non è di certo la migliore situazione augurabile. La privacy in certi casi è completamente annullata. Chi sa indagare bene in certi dispositivi potrebbe ritrovarsi tra le mani elementi preziosissimi da utilizzare in ogni modo contro quella specifica persona.

Il rischio maggiore legato alla possibilità di aver scaricato app contenenti magari specifici malware è legato al fatto che spesso in merito al rischio eventuale non si ha nessuna specifica informazione. L’utente quindi potrebbe ritrovarsi con il proprio smartphone violato senza nemmeno rendersene effettivamente conto.

App pericolose per il nostro smartphone? Gli elementi definiti più rischiosi in assoluto

Nello specifico andremo a parlare di una applicazione su tutte, presente sul Google Play Store da circa due anni. Il nome dell’app è iRecorder – Screen Recorder. L’allarme in merito è stato lanciato dalla società ESET, specializzata in soluzioni di sicurezza legate a dispositivi mobile e non solo. Ciò che è stato accertato è che l’app in questione potrebbe arrivare a mettere le mani sulle informazioni più delicate contenute in uno specifico smartphone, selezionare tali informazioni e trasferirle.

Nel caso specifico parliamo di un rischio concreto legato esclusivamente ai dispositivi con sistema operativo Android. Il consiglio vivo degli esperti è quello di eliminare il prima possibile quest app dal proprio dispositivo, qualora questa figuri tra le applicazioni installate. Il tutto per evitare ogni eventuale rischio.

Recenti ricerche poi hanno evidenziato, nel corso dei mesi passati quali sono le app particolarmente pericolose che possono essere inconsapevolmente installate sui nostri dispositivi portatili. Di seguito l’elenco dettagliato:

Free Affluent Message,

Delux Keyboard,

PDF Photo Scanner,

PDF Convert Scanner,

Comply QR Scanner ,

, Translate Free,

Font Style Keyboard,

Print Scanner,

Read Scanner,

Private Message ,

, Saying Message.

La sicurezza insomma sempre al primo posto. In questo caso però, importante e sempre più che mai la fase di prevenzione, per scongiurare ogni eventuale possibile rischio.