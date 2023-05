Truffe online, attenzione agli acquisti a vuoto: tutti i consigli

Situazioni purtroppo sempre più all’ordine del giorno. La sicurezza sul web in certi casi continua ad essere una chimera.

Al giorno d’oggi il rischio di ritrovarsi in un brutto giro, per cosi dire, è davvero molto alto. In questo caso il riferimento è tutto alle situazioni che possono crearsi sul web. In questo momento storico, bene o male tutti fanno un utilizzo smodato della rete. Si utilizza, infatti, internet per le più svariate occasioni. In ogni caso il pericolo è sempre più che mai dietro l’angolo.

Tutto sul web può ruotare intorno a svariate situazioni. Dinamiche che possono far davvero male. Pensiamo alle truffe più comuni. Si va dal finto concorso del quale si risulta misteriosamente vincitori con tanto di premio prestigioso alla finta problematica di natura bancaria.

In ogni caso protagonista è il link fornito nelle stesse comunicazioni che in genere avvengono tramite posta elettronica o sms. Il tutto è finalizzato a mettere le mani sul conto corrente dello sventurato. Attenzione anche ai finti pacchi postali in giacenza, attraverso i quali si chiede conferma di informazioni che alla fine serviranno esclusivamente a derubarvi.

Estrema cautela anche per quel che riguarda gli acquisti sul web. Spesso gli stessi annunci possono considerarsi vere e proprie truffe. Soldi inviati dalla vittima di turno e niente in cambio. Su questo tipo di situazioni vigila attenta la Polizia Postale, destinataria di centinaia di segnalazioni al giorno.

Truffe online, attenzione agli acquisti a vuoto: i consigli della Polizia Postale

In merito a tali situazioni la stessa Polizia Postale ha diramato attraverso i propri canali web, tra gli altri, i seguenti consigli:

Utilizzare software e browser completi ed aggiornati. Potrà sembrare banale, ma il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus aggiornato. Inoltre, è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare perché ogni giorno nuove minacce possono renderlo vulnerabile.

Dare preferenza a siti certificati o ufficiali. In rete è possibile trovare ottime occasioni ma quando un’offerta si presenta troppo conveniente rispetto all’effettivo prezzo di mercato del prodotto che si intende acquistare, allora è meglio verificare le recensioni pubblicate da altri utenti attraverso un comune motore di ricerca. Potrebbe infatti trattarsi di un falso sito o rivelarsi una truffa. È consigliabile dare la preferenza a negozi online di grandi catene già note perché oltre ad offrire sicurezza in termini di pagamento sono affidabili anche per quanto riguarda l’assistenza e la garanzia sul prodotto acquistato e sulla spedizione dello stesso.

La prevenzione sempre al primo posto.