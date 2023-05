Gratta e vinci, fa benzina e diventa milionario: “non sapevo come spendere il resto”

A volte il destino sa benissimo come combinare specifici avvenimenti tra loro. La fortuna, certo, poi, arriva al momento giusto.

Una vicenda particolarmente incredibile. Una vincita davvero importante, di quelle capaci di cambiare la vita di chiunque, arrivata per caso, in seguito a una scelta ben precisa. Il protagonista della vicenda in questione in pochi minuti è di fatto diventato milionario e la sua storia è stata letta da milioni di persone in ogni parte del mondo. Qualcosa di unico, forse. Non soltanto l’imbeccata fortunata, ma precedentemente un ragionamento ben preciso che ha cambiato la vita del vincitore.

Vincere è quello che desiderano praticamente tutti, chi più chi meno. Chiaramente parliamo del gioco, dei concorsi a premi che impazzano nel nostro presente con assoluta decisione. Il sogno di qualsiasi giocatore sarebbe di certo quello di ritrovarsi di colpo milionario dopo aver intercettato la giocata vincente.

Nel nostro paese poi le cose, si sa, vanno più che mai in questo preciso modo. Gli italiani si lasciano troppo spesso coinvolgere dalle mode del momento, quando si parla di gioco d’azzardo. Ecco allora proliferare giocate a Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, i tre concorsi in assoluto preferiti da queste parti.

Di recente, poi, restando sempre in Italia abbiamo assistito a numerose vincite, spesso di vaste entità che hanno di certo provocato una sorta di onda emotiva e lasciato a molti la sensazione di poter essere essi stessi i prossimi vincitori. Numerosi premi da 500mila euro al Gratta e vinci e su tutti il record di vincite assoluto scritto lo scorso febbraio, con 370 milioni vinti al Superenalotto.

La vicenda del momento, la storia che ha di fatto suscitato la curiosità di tantissimi non arriva però stavolta dall’Italia. Anzi per la verità arriva da molto lontano. Poco importa in fin dei conti. Ciò che conta è che da qualche parte del mondo un fortunato giocatore abbia realizzato che da quel momento la sua vita è di fatto cambiata per sempre.

Gratta e vinci, fa benzina e diventa milionario: “Ero a secco di carburante”

Una storia incredibile si diceva. La scelta giusta compiuta cosi, all’improvviso, senza nemmeno rendersene conto. Quello che è infatti successo a un cittadino americano del Kentucky, si, ha davvero dell’incredibile. Benzina finita in auto e l’accesso a un’area di servizio per fare rifornimento.

Ad un certo punto la decisione decisiva. In tasca il nostro fortunato giocatore aveva soltanto 40 dollari. Da li la scelta di utilizzarne 20 per la benzina e altri venti per acquistare un biglietto Gratta e vinci. Questo quanto raccontato dallo stesso protagonista, Michael Schlemmer.

La scoperta della vincita in auto, dove l’uomo aveva deciso di grattare il biglietto prescelto. “Non ci crederò – ha aggiunto l’uomo ai funzionari della Kentucky Lottery – fin quando non avrò il mio assegno fra le mani”. L’uomo ha poi deciso di rinunciare al premio “a rate”, dal valore di 1 milioni di dollari optando per la modalità forfettaria da 862mila dollari. “Per prima cosa, voglio comprare una nuova macchina”. Cosi ha concluso il nostro vincitore, sulle sue attuali nuove priorità.