Amazon occhio al messaggio: “Guadagna 1000 euro”, non rispondete

Una nuova assurda modalità di truffa sta letteralmente terrorizzando gli italiani. Attenzione a messaggi troppo ottimistici.

Il mondo della truffa e del raggiro è il caso di dirlo, non conosce confini. Al centro di tutto, purtroppo, l’intenzione di tantissimi malintenzionati di approfittare dell’ingenuità e della buona fede altrui per provare a spillare alle vittime di turno ingenti somme di denaro. Le tecniche utilizzate in certi casi si somigliano quasi tutti e spesso sono in grado di approfittare di ogni possibile scenario.

Stando alle cronache a ciò che ci viene raccontato quasi ogni giorni possiamo affermare che di certo gli italiani siano in qualche modo preparati all’idea di poter subire da un momento all’altro un potenzialmente devastante tentativo di raggiro. Il web in questi casi rappresenta un vero e proprio campo minato.

Generalmente le truffe del web si sviluppano quasi sempre allo stesso modo. Un impianto che potremmo definire quasi standard che va però a diversificarsi in base a quelle che sono le modalità d’approccio stabilite dagli stessi malintenzionati. Pensiamo alla classica mail, all’sms o al messaggio social.

Al centro di tutto la promessa, attraverso un contenuto più che mai accattivante di un importante vantaggio da acquisire, o anche di un premio da ritirare. Il tutto, ovviamente, finisce per attirare le attenzioni dell’utente che a quel punto fiuterà il potenziale affare e si lascerà guidare li dove il truffatore di turno ha già deciso di portarlo.

Il tutto si svolge attraverso l’utilizzo dell’immancabile “gancio”. Stiamo parlando del link che serve ai malintenzionati per portare a compimento la propria truffaldina opera. Attraverso questo strumento insomma si raccolgono le informazioni dallo stesso utente. Informazioni di natura varia, da quelle personali a quelle bancarie o postali.

Amazon occhio al messaggio: i consigli degli esperti per evitare guai

La truffa in questione è caratterizzata da uno specifico messaggio: “Ti è stato assegnato un account Amazon: solo per pochi giorni! Investi a partire da 200 euro e guadagna fino a 1.000 euro al mese”. Ovviamente l’azienda Amazon è essa stessa vittima indiretta del raggiro, se si considerano i danni d’immagine che potrebbero, di fatto, arrivare.

L’sms chiaramente contiene il solito link. Lo strumento in questione servirà come sempre da gancio. Una volta che l’utente ci avrà cliccato su, i malintenzionati avranno il pieno controllo del dispositivo utilizzato. Da quel momento in poi, potenzialmente potranno attaccare l’identità del malcapitato o addirittura i suoi conti correnti, carte e quant’altro.

Riportiamo di seguito, quindi sei consigli diffusi direttamente dal Governo attraverso il sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per provare a proteggere i cittadini italiani da tali dinamiche truffaldine: