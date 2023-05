Monete, cercate quella da 1 euro con Leonardo: oggi vale un vero tesoro

Passione monete, un discorso aperto ormai da decenni e decenni. Collezionisti in tutto il mondo pazzi di alcuni esemplari.

La passione per le monete, cosi come quella per francobolli e banconote probabilmente non si arresterà mai. Con il passare degli anni e la diffusione sempre più costante di specifiche tecnologia, il trasporto per il contesto in questione è sempre più che mai vivo. Passano i decenni e tutto migliora, per cosi dire. Modalità, condizioni, possibilità vere e proprie. Il mondo del collezionismo è ormai aperto a tutti.

Il discorso collezionismo è di perse più che mai complesso. Non tutti possono in qualche modo seguire nel modo migliore quelle che sono le varie dinamiche che contraddistinguono questo specifico ambiente. Tutto, in qualche modo viene condizionato da un mercato indipendente e assolutamente definito.

Nel corso degli anni è cambiata la stessa immagine del collezionista. Se prima l’appassionato per cercare la moneta dei suoi sogni doveva percorrere chilometri su chilometri rincorrendo bancarelle e mercatini dell’usato, oggi, il tutto si svolge sul web. Pochi secondi per avere a disposizione qualsiasi informazione, immagine, dettaglio, della moneta alla quale si è interessati.

Non solo. Il web attraverso siti esclusivamente dedicati al contesto collezionistico, piattaforme dal tono più che mai professionale consente anche di vendere e acquistare gli esemplari che si desidera, il tutto, chiaramente, nella massima sicurezza. Oggi insomma, la rivoluzione del settore è complicata.

Numerosi poi gli elementi che contribuiscono a determinare uno specifico valore per l’esemplare stesso. Anno di conio, soggetto, tiratura, appartenenza eventuale a serie speciali, errori di conio e condizioni di conservazione. L’insieme di tali fattori alla fine andrà a determinare uno specifico importo o una fascia indicativa di prezzo.

Monete, cercate quella da 1 euro con Leonardo: quanto può valere nel dettaglio?

Anche se potrebbe sembrare bizzarro, seguendo specifici schemi, è giusto affermare che numerosi sono i collezionisti, da ogni parte del mondo che ogni giorno cercano sul web e non solo esemplari dell’euro, la moneta unica europea in circolazione dai primi anni del 2000.

Pochissimi anni ma già in alcuni casi veri e propri potenziali tesori. Negli ultimi anni infatti forte è stata l’attenzione nei confronti di un esemplare su tutti. Stiamo parlando della classica moneta da 1 euro, coniata nel nostro paese nel 2005. Non moltissimi esemplari in circolazione nonostante l’etichetta di moneta popolare per l’esemplare da 1 euro con l’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Il discorso è di per se molto particolare, certo. Una moneta in circolazione da pochissimi anni che in ogni caso riesce ad essere valutata, oggi, in alcuni casi anche svariate centinaia di euro. Il tutto secondo quelli che sono i dettami dello stesso mercato. Contesto spesso bizzarro, certo, ma in linea di massima rispondente a specifiche coordinate, per cosi dire.

Appassionati da tutto il mondo insomma, dal web e non solo provano in qualche modo a strappare pezzi che oggi possono essere portati via a prezzi ancora realistici. L’idea, chiaramente è quella di sfruttare al massimo una eventuale impennata dei prezzi in futuro. Il mondo del collezionismo, certo, è anche questo.