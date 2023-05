Gratta e vinci, due volte milionario in pochi secondi: “Finché non li vedo..”

Il successo insomma può passare per una vincita, certo che si. Di questo sono più che mai convinti al giorno d’oggi i cittadini.

Il gioco oggi resta forse l’unica opportunità per quelli che proprio non sanno come venir fuori dalle difficoltà di un momento di crisi come quello che viviamo e in generale da una vita che non tutti ritengono soddisfacente. Immaginarsi di colpo fortunati vuol dire sognare ad occhi aperti una condizione, un futuro che mai e poi mai si potrebbe sentire come propria. Tranne che in un caso. La fortuna, insomma, tutto dipende da lei.

Niente insomma deve essere considerato impossibile, questo c’è alla base di quel discorso anticipato in precedenza. La voglia di speranza, forse tutto potrebbe essere sintetizzato in questi termini. Pensiamo infatti a quello che succede in genere quando si gioca a uno dei concorsi di moda negli ultimi tempi.

Se parliamo del nostro paese questi concorsi sono sostanzialmente tre. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Lotteria contro vincita istantanea, sostanzialmente. La tradizione da un lato con i numeri da concepire, incastrare tra di loro e sui quali scommettere. Dall’altro la giocata di pochi secondi, quella di fatto più rischiosa.

Il motivo è molto semplice. Al Gratta e vinci, ormai si può giocare a tutte le ora in qualsiasi luogo. Chiaramente in questi casi occorre sempre la dovuta moderazione, per non rischiare di peggiorare situazioni spesso già di per se delicate.

Proprio questo concorso nei mesi passati e anche piuttosto di recente ha regalato agli italiani numerose soddisfazioni. In alcuni casi abbiamo assistito a vere e proprie collezioni di premi più che mai consistenti. 500mila euro, questo l’importo delle vincite citate. Situazioni di certo indimenticabili.

Gratta e vinci, due volte milionario in pochi secondi: la vincita che ha davvero sorpreso tutti

Le cronache odierne ci parlano di una nuova vincita al Gratta e vinci, ma stavolta il luogo dei sogni non è il nostro paese. Il fortunato di turno arriva in questo caso da molto lontano, per cosi dire. La vicenda arriva dal Canada, protagonisti una coppia dell’Ontario. Il bottino è di quelli importanti. Sono stati vinti al Gratta e vinci ben 2 milioni di dollari.

Una coppia di Dieppe ha letteralmente sbancato il concorso locale Gratta e vinci. Marlena ed Ernest Williams si sono infatti aggiudicati il premio milionario messo in palio dal concorso della Atlantic Lottery Extreme.

Il biglietto in questione, dal taglio di 20 dollari, ha infatti letteralmente stravolto la vita della coppia, trasferitasi quattro anni dall’Ontario. Il concorso in questione è stato lanciato nel paese nel 2021. I progetti della coppia sono già più che mai definiti e quasi organizzati nei minimi dettagli.

Viaggi su viaggi, Vietnam, British Columbia e Panama e tanti altri ancora da organizzare, ora che le loro finanze, diciamolo, lo permettono eccome. Altra meta del cuore è la Giamaica, paese d’origine della coppia, paese dal quale mancano dall’inizio della pandemia di covid. Un viaggio per ritrovare la famiglia insomma. “Siamo emozionatissimi, ma finché non vediamo i soldi non ci crediamo”, hanno dichiarato i due vincitori.

Il biglietto fortunato è stato acquistato presso il Trinity Superstore di Moncton. Al rivenditore un premio in denaro pari all’1% della vincita.