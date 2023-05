Gratta e vinci, l’ondata fortunata non si arresta: vince la ricevitoria milionaria

Gratta e vinci che passione, si potrebbe dire. Gli italiani stregati dai concorsi istantanei che fanno ormai sognare chiunque.

Ennesima vincita al Gratta e vinci nel nostro paese. Si vince e si vince davvero alla grande anche stavolta. Il concorso, si sa è più che mai coinvolgente. Pochi secondi per scoprire se la nostra vita può o meno cambiare nel giro di pochissimi secondi.

In questo caso il successo arriva davvero all’improvviso. Chiaramente non si ancora nessuna notizia del fortunato giocatore o giocatrice in questione. Quello che è certo è che tutti in qualche modo, titolari della ricevitoria compresi sono stati travolti dalla notizia stessa del successo.

Il tutto è avvenuto a San Costantino Calabro, provincia di Vibo Valentia, in Calabria. La ricevitoria fortunata, quella che ha venduto il tagliando da 25 euro del concorso “Vinci in Grande” è quella gestita dal signor Daniele Caprino. Premio finale ben 50mila euro. Un investimento niente male insomma, minimo sforzo, massimo risultato.

Dieci anni fa presso la stessa ricevitoria un’altra incredibile affermazione, stavolta molto più sostanziosa, per intenderci. All’epoca infatti il fortunato di turno riuscì a portarsi a casa la bellezza di due milioni di euro.

Gratta e vinci, l’ondata fortunata non si arresta: il regolamento del concorso vincente

Il sito web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ci spiega nello specifico le regole del concorso in questione il Vinci in Grande:

Sul biglietto sono presenti un gioco principale e un “GIOCO BONUS”.

a) Gioco principale: si devono scoprire i sei “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di cinque diamanti e dall’immagine di un diamante contraddistinto dalla scritta “BONUS X10”, e “I TUOI NUMERI” celati dall’immagine di trenta cerchi neri contraddistinti dal simbolo “€”; successivamente si devono scoprire i numeri celati sotto i tre riquadri contraddistinti dalle scritte “NUMERO JOLLY €100”, “NUMERO JOLLY €250” e “NUMERO JOLLY €500”.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” si trova il numero “BONUS X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10.

b) GIOCO BONUS: si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di cinque stelle, all’interno di un cerchio, contraddistinte dalle scritte “BONUS €100”, “BONUS €200”, “BONUS €250”, “BONUS €400” e “BONUS €500”.

Se si trova il simbolo (BANCONOTE) sotto l’immagine della stella contraddistinta dalla scritta “BONUS €100” si vince un premio di importo pari a € 100,00; se si trova il simbolo (BANCONOTE) sotto l’immagine della stella contraddistinta dalla scritta “BONUS €200” si vince un premio di importo pari a € 200,00; se si trova il simbolo (BANCONOTE) sotto l’immagine della stella contraddistinta dalla scritta “BONUS €250” si vince un premio di importo pari a € 250,00; se si trova il simbolo (BANCONOTE) sotto l’immagine della stella contraddistinta dalla scritta “BONUS €400” si vince un premio di importo pari a € 400,00; se si trova il simbolo (BANCONOTE) sotto l’immagine della stella contraddistinta dalla scritta “BONUS €500” si vince un premio di importo pari a € 500,00.

Massima attenzione anche alle varie varianti nascoste sullo stesso biglietto, il successo insomma, i alcuni casi sembra essere davvero a portata di mano. Sarà cosi?