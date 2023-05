WhatsApp, messaggio inviato per errore? Nessun timore, c’è la soluzione | Geniale

Nello specifico parliamo dell’app di messaggistica istantanea probabilmente più utilizzata al mondo. WhatsApp è praticamente indispensabile.

Oggi più che mai considerando l’abitudine e la necessità in alcuni casi all’utilizzo dello smartphone viene da se immaginare specifiche applicazioni come praticamente irrinunciabili. Consideriamo poi il fatto che tali applicazioni rilasciano di continuo nuove funzioni e strumenti capaci di rendere sempre più coinvolgente ed efficace il loro stesso utilizzo.

WhatsApp insomma sempre più che mai al passo con i tempi. Le nuove funzionalità rilasciate negli ultimi mesi dai programmatori dell’azienda fanno pensare a una graduale rivoluzione in quello che possiamo considerare come abituale utilizzo della stessa applicazione. Opzione sondaggi, invio di messaggi a se stessi per creare una sorta di archivio, e tanto altro ancora portano gli utenti ad una nuova visione del tutto.

La novità, l’ultima annunciata da Meta riguarda infatti i messaggi, è proprio li che si concentrerà insomma lo sforzo dei programmatori. Modificare i messaggi condivisi entro 15 minuti dall’invio stesso del contenuto. Quante volte è capitato magari di sbagliare destinatario o addirittura il contenuto stesso? Problema risolto.

“Ora sarà possibile editare i tuoi messaggi WhatsApp entro 15 minuti dall’invio”, questo quanto dichiarato dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso un post condiviso su Facebook. Una funzione che dunque di certo aiuterà più che mai gli stessi utenti spesso indecisi, se cosi si può dire nell’invio di specifici messaggi.

Nello stesso post di MarkZuckerberg viene riportato un esempio pratico, il messaggio “Beast of luck”, chiaramente scorretto che viene sostituito con “Best of luck”. Ancora pochi dettagli insomma e tutto sarà pronto e la nuova funzione potrà quindi essere assolutamente praticabile dagli utenti.

WhatsApp, messaggio inviato per errore? Prossime settimane decisive per le novità

Sullo stesso blog di WhatsApp è inoltre comparso il seguente messaggio: “Quando ti capita di fare un errore o semplicemente di cambiare idea, ora hai la possibilità di modificare i messaggi inviati. Che si tratti di correggere un semplice refuso o di aggiungere ulteriore contesto a un messaggio siamo felici di offrirti un controllo ancora maggiore sulle tue chat. Fino a 15 minuti dopo l’invio, ti basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere la funzione modifica. Accanto a questi messaggi comparirà la scritta modificato. In questo modo i destinatari sapranno della correzione stessa senza visualizzare la cronologia delle modifiche”.

Una novità insomma per niente attesa dagli stessi utenti che di certo a questo punto segnerà una sorta di spartiacque con tutto ciò che in effetti potrebbe andare a descrivere l’utilizzo classico della stessa app. Chiaramente anche i messaggi modificati saranno protetti dalla crittografia end-to-end. La funzione in questione dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane. Utenti più che mai in attesa.

WhatsApp sempre più che mai al passo con i tempi e soprattutto con quelle che sono le esigenze più che mai conclamate degli utenti. Pensiamo a quante volte, cosi come accennato, si sbaglia contenuto o addirittura destinatario, in questo modo ogni cosa potrà essere risolta in un arco di tempo massimo d 15 minuti. Non resta che aspettare insomma, la rivoluzione è ormai alle porte.