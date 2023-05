Truffa della falsa spedizione: non rispondete mai ai messaggi ricevuti

Una pratica che ormai rischia di diventare consuetudine. Colpiti migliaia di cittadini. Il fenomeno è in aumento.

Quello del web è un mondo certo assolutamente vaso e complesso. In alcuni casi però si parla anche di un mondo particolarmente misterioso con alcuni angoli oscuri, molto ben radicati che possono rischiare di rovinare seriamente l’esistenza di moltissime persone.

Il contesto del web di certo assicura vantaggi inimmaginabili a qualsiasi utente, ma allo steso tempo può trasformarsi nel peggiore dei luoghi possibili se si pensa a ciò che potrebbe in qualche modo venirne caso nella peggiore delle ipotesi. Questa è la realtà dei fatti.

Pensiamo alla marea di disavventure che possono in qualche modo capitare proprio in questo specifico contesto. La maggior parte di queste, anzi forse l’assoluta totalità delle possibilità può concretizzarsi attraverso una serie di spiacevoli specifici eventi. Stiamo chiaramente parlando della truffa.

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di avere a che fare con strani contenuti che di colpo vengono fuori dalla casella mail o magari da quella degli sms. In certi casi lo stesso utente ha spesso reazioni contrastanti. Credere a ciò che si legge o magari cestinare il tutto?

La reazione è spontanea perché tali contenuti basano la propria essenza su riferimenti accattivanti, quali la vincita di un premio fantomatico o magari la possibilità di un rischio concreto per il proprio conto corrente e quant’altro. Il tutto correlato dall’immancabile link.

Il link in questione serve a raccogliere le informazioni dell’utente gabbato. Informazioni assolutamente personali, come per esempio quelle che riguardano il proprio conto corrente o magari la carta di credito, il tutto per provare a sottrarre denaro alla vittima in questione.

Truffa della falsa spedizione: i consigli forniti dall Polizia Postale

Di recente c’è una specifica truffa che prova a seminare quanto più “terrore” tra gli utenti. Il campo è quello delle spedizioni, in questo caso, ovviamente false. Il contenuto che arriva all’utente segnala un fantomatico pacco in giacenza con tanto di corriere espresso di riferimento. Le aziende in questione sono sempre anch’esse vittime di tali raggiri, quantomeno per quel che riguarda l’immagine.

L’utente in questione, quindi potrebbe cadere in trappola e fornire tutte le indicazioni richieste per sbloccare la situazione evidenziata e anche se non in attesa di relativi pacchi per acquisti online andrà a vedere di cosa si tratta. A quel punto, per cosi dire, la frittata sarà fatta.

Attraverso i propri canali web la Polizia Postale ha, di recente diramato i seguenti consigli proprio per tutelare la sicurezza dei cittadini:

“Se non hai effettuato alcun ordine, ti consigliamo di ignorare il messaggio ricevuto e di cancellarlo perché potrebbe trattarsi di un tentativo di phishing. Se invece sei in attesa di una consegna, ti suggeriamo di verificare lo stato della spedizione esclusivamente attraverso il sito ufficiale su cui hai effettuato l’ordine e, nel caso di dubbi, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del venditore.

Si raccomanda, in ogni caso, di non divulgare mai i propri dati personali e bancari”.

La prevenzione, come arma per contrastare il fenomeno terribile della truffa sul web.