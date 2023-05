Milionario grazie all’EuroMillions, arriva l’incredibile decisione: “Gli manca troppo”

Una vicenda davvero incredibile, qualcosa che nessuno potrebbe immaginare ma che invece fa parte della nostra realtà.

Quante volte abbiamo immaginato una vincita al gioco come il momento di rottura con il quotidiano ricorrente. Quante volte abbiamo sognato di poter mettere le mani, grazie a una giocata fortunata, su una importante somma di denaro per smetterla con la solita routine e iniziare a vivere una vita completamente diversa dalla solita. Tante, troppe volte forse. La verità è che alla fine il tutto potrebbe andare diversamente.

La vicenda in questione ha davvero dell’incredibile. Cosi come anticipato si potrebbe essere portati a pensare al momento della vincita eventuale come situazione di assoluta rottura con il passato e invece la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Tutta teoria insomma, la pratica è ben altra cosa.

La storia in questione arriva dalla Gran Bretagna, protagonista un uomo, Steve Thomson, un fortunato giocatore che nel 2019 ha messo a segno, si può dire, il colpo della vita. ben 105 milioni di sterline, l’equivalente di circa 120 milioni di euro grazie alla super lotteria dell’EuroMillions.

Stiamo parlando di una somma di denaro realisticamente più che mai importante, una di quelle capaci di travolgere in positivo la vita di chiunque. Per il protagonista della nostra storia, invece, i fatti alla fine sono andati diversamente. Nostalgia della vecchia vita, nonostante un conto in banca assolutamente invidiabile.

Dopo la vincita, l’uomo ha acquistato una casa abbastanza importante, per cosi dire, ben 4,5 milioni di sterline per la sua nuova dimora. Un lavoro, quello vecchio, nell’edilizia e un futuro davanti a se più che mai privo delle solite preoccupazioni che riguardano il cittadino comune.

Milionario grazie all’EuroMillions, arriva l’incredibile decisione: gli manca il suo vecchio lavoro

Steve lavorava nel settore dell’edilizia, cosi come anticipato. Vendita di finestre a Selsey, nel West Sussex. Lavoratore instancabile e professionista serio e stimato. All’indomani dell’incredibile vincita l’uomo ha inoltre donato ben 50mila sterline alla scuola di uno dei suoi tre figli, 50mila sterline a un centro medico e ben 100mila sterline a un club di cricket.

Un caro amico di Steve, però, ha di recente dichiarato al quotidiano “The Sun”: “Steve si sente molto fortunato ad essere nella posizione in cui si trova oggi. Ma nulla avrebbe potuto prepararlo al cambiamento nella sua vita dopo aver vinto l’EuroMillions. È un ragazzo modesto e umile e amava la sua vita nel lavoro dell’edilizia. A Steve manca il lavoro e tutto ciò che ne deriva, sente nostalgia per i suoi colleghi. Con la moglie Lenka e i tre figli, viveva in una casetta a schiera dal valore di 150.000 sterline. Sono rimasti là per più di un anno prima di cambiare”.

Una tenuta da 14,5 acri, un fondo fiduciario presso la banca Coutts & Co e tanto altro. A Steve però tutta questa sicurezza evidentemente non basta. Vuole tornare alla vita di prima insomma, vuole tornare a vivere. Stare tra i suoi vecchi colleghi di lavoro, condividere con loro il quotidiano. Tornare a quella condizione che tanto gli ha dato e che per nulla al mondo, evidentemente, metterebbe da parte.