Pensione, conoscere in anticipo l’importo è possibile: il servizio Inps che in pochi conoscono

Buone notizie in arrivo per molti lavoratori che vogliono conoscere anticipatamente l’importo della pensione. Questo, infatti, è possibile grazie ad un servizio messo a disposizione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Covid prima e l’aumento generale dei prezzi poi hanno avuto, e continuano ad avere, un impatto non indifferente sulle tasche delle famiglie italiane. Non a caso sono in molte a riscontrare delle serie difficoltà nel riuscire a sostenere le varie spese e ad arrivare alla fine del mese.

Lo sanno bene, purtroppo, i tanti anziani che vivono con pensioni al di sotto di 1.000 euro al mese che risultano inadeguate alle esigenze personali. In tale ambito, pertanto, interesserà sapere che conoscere in anticipo l’importo del trattamento pensionistico è possibile, questo grazie ad un servizio messo a disposizione dall’Inps. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pensione, conoscere in anticipo l’importo è possibile grazie al simulatore Inps: in cosa consiste

Come già detto, giungono buone notizie per molti lavoratori che vogliono conoscere in anticipo l’importo della pensione. Questo, infatti, è possibile grazie ad un servizio messo a disposizione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Entrando nei dettagli, come riportato su Informazione Oggi, si tratta di un utilissimo simulatore, che permette di pianificare al meglio la vecchiaia. Tale strumento, infatti, offre la possibilità di sapere, in linea teorica, a quanto dovrebbe ammontare la pensione futura.

In questo modo nel caso in cui, ad esempio, l’uscita anticipata dal mondo del lavoro dovesse comportare una riduzione particolarmente consistente dell’assegno, sarebbe preferibile rimandare. Ovviamente il simulatore si basa sulle disposizioni attuali. Non può, infatti, prevedere eventuali variazioni future. In quest’ultimo caso non si dovrà fare altro che ricalcolare l’importo presunto della pensione e capire quale potrà essere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Per compiere tale operazione non bisogna fare altro che accedere all’apposito servizio disponibile sul sito dell’Inps. In questo modo è possibile conoscere la propria condizione contributiva, scoprire eventuali anomalie e se possa risultare o meno vantaggioso dover ricorrere a forme di previdenza integrativa. Questo in modo tale da poter ottenere un assegno più alto.