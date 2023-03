By

Numeri da incubo quelli inerenti gli importi delle pensioni con sempre più anziani che riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare a fine mese.

Gli ultimi dati parlano chiaro: sempre più anziani vivono purtroppo con pensioni al di sotto di mille euro al mese. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo è stato segnato da tutta una serie di fattori che hanno portato con loro delle ripercussioni negative dal punto di vista economico. Una situazione che porta molte persone a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare per via delle minori entrate. Basti pensare al mercato del lavoro che è in continuo cambiamento, con tante professioni e mestieri destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni.

Ma non solo, a destare particolare preoccupazione sono anche le pensioni. Proprio le ultime stime su tali prestazioni economiche, infatti, sono poco incoraggianti. In particolare è emerso che sempre più anziani vivono purtroppo con pensioni al di sotto di mille euro al mese.

Pensioni, sempre più anziani vivono con meno di mille euro al mese: numeri da incubo

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha di recente pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni erogate dallo stesso ente, basandosi sui dati delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2023 e liquidate nel 2022. Ebbene, proprio tali dati non passano inosservati, perché mostrano una situazione non di certo idilliaca.

Come sottolineato dall’ente, e riportato dall’Ansa, quasi due terzi delle pensioni erogate in Italia, ad esclusione di quelle dei dipendenti pubblici, sono inferiori a mille euro. Entrando nei dettagli è possibile evincere che l’importo medio mensile della pensione di vecchiaia è pari a circa 1.360 euro.

Tale valore è più elevato nelle regioni del nord dove arriva fino a 1.456 euro. Il 55,8% di questi trattamenti, però, fa sapere l’Inps in un comunicato, presenta un importo inferiore a quota 750 euro. Alzando un pochino l’asticella, inoltre, si nota appunto che, sempre in base ai dati dell’Osservatorio Inps, il 65% dei trattamenti è inferiore a mille euro.

Ma non solo, il 78,7% delle pensioni erogate a donne è inferiore a mille euro. Dei numeri che destano inevitabilmente preoccupazione e che portano a riflettere sulla necessità di intervenire in tale ambito in modo tale da garantire a tutti quanti un trattamento adeguato.